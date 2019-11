Suverene Johaug frykter juks neste sesong

BEITOSTØLEN/OSLO (VG) Therese Johaug (31) gjorde rent bord på Beitostølen. Søndag var hun nok en gang i en egen klasse. Når fluor-forbudet blir innført neste sesong, frykter hun triksing og miksing.

Therese Johaug hadde full kontroll på søndagens 10 kilometer i fristil. Akkurat som hun hadde under lørdagens 10 kilometer klassisk. På krevende knallhardt føre gikk Johaug 10 kilometer på 21 minutter og 48 sekunder. Det er helt spinnvilt fort.

Neste år blir det litt dårligere glid. Da blir det ulovlig å legge produkter med fluor under skiene, det bestemte FIS (det internasjonale skiforbundet) lørdag. Fluor gir bedre glid. Og brukes av alle eliteutøverne.

Johaug er spent på hvordan det blir.

– Det er greit for meg at det blir fluorforbud, men det krever jo ekstra med tanke på testing, å passe på at ingen jukser. Hvis folk begynner og skal jukse og mikse og trikse, da blir det ikke «fair», så lenge det er «fair» er det greit, sier Johaug i pressesonen etter løpet og legger til:

– Jeg frykter at de ikke klarer å finne de rette testmetodene, og at noen begynner å jukse litt. Da er jeg kritisk til det, sier Johaug.

Må ha gode tester

Dagbladet har satt fluor på dagsorden med en rekke artikler de siste ukene, med både helse og miljømessige utfordringer ved dette glidproduktet. Nå har dette fått konsekvenser.

Johaug ser utfordringene ved et forbud.

– Så lenge alle forholder seg til reglementet, så er det greit, sier Johaug.

Det kan bli mistenkelig om noen har veldig god glid.

– Så lenge de har et godt testmateriale. Jeg har ikke peiling på hvordan de skal gjøre det, sier Johaug.

Johaug var ikke i ledelsen ved første sekunderingspunkt etter én kilometer, men etter det var det aldri noen tvil.

Skipresident Erik Røste er veldig godt fornøyd med vedtaket.

– Det er tre grunner til at vi har vedtatt dette. Det ene er helserisikoen ved bruk av produktene, det andre er at det reduserer kostnadene til skismøring og det tredje er miljøeffekten, sa Røste til NRK.

Han sitter selv i FIS-styret som tok avgjørelsen.

FULL KONTROLL: Therese Johaug kunne nok en gang strekker armer, ski og staver i været etter å ha vunnet et distanserenn. Foto: Terje Pedersen

Tilbake til Johaugs triumfferd. Hun økte og økte til konkurrentene.

Ledelsen på 1.8 sekunder ble til 15,9, som igjen ble til 26,6 Til slutt vant hun 10-kilometeren med over halvminuttet. Johaugs vinnertid ble 21.48.0, og seiersmarginen ble på 31.3 sekunder.

Topp 10, kvinnenes 10 kilometer 1. Therese Johaug 21.48.0

2. Heidi Weng + 31.3

3. Helene Marie Fossesholm 32.8

4. Anne Kjersti Kalvå + 53.6

5. Magni Smedås + 1.01.1

6. Tiril Liverud Knudsen + 1.04.2

7. Karoline Simpson-Larsen + 1.11.4

8. Tiril Udnes Weng + 1.18.4

8. Ragnhild Haga + 1.18.4

10. Johanne Hauge Harviken + 1.20.9

– Jeg tar med meg to gode skirenn herfra. Nå skal jeg ha noen rolige dager og lade opp til Kuusamo. Der blir det beintøft, sier Johaug.

18-åring imponerte igjen

Mot slutten hentet Johaug inn Heidi Weng som startet 30 sekunder før henne og gikk forbi henne. Dermed fikk Weng ryggen til Johaug, noe som hjalp henne i sekundstriden mot Helene Marie Fossesholm i kampen om 2.-plassen.

Det var klar bedring fra Wengs side, som tapte med over minuttet til Johaug på lørdagens 10 kilometer klassisk.

Og nok en gang imponerte 18 år gamle Fossesholm. Hun gikk et kanonløp, og bare Johaug hadde bedre tid på de siste tre sekunderingene.

Hun endte til slutt på en 3. plass – bak Heidi Weng – og dermed kroner hun en strålende åpningshelg på Beitostølen med to pallplasser.

– Jeg prøvde å gå avslappet på ski, når forholdene er som de er gjelder det å ikke stresse. Jeg synes det var veldig gøy å gå i dag. Jeg kan ikke starte (sesongen) så mye bedre. Jeg hadde høye forventninger til meg selv, og føler at jeg klarte å innfri, sier Fossesholm til NRK, som sier at hun må ha litt fokus på skolen også.

Gledestårer for 5. plass

En annen som imponerte denne søndagen, var Magni Smedås, som endte på 5. plass. Hun var svært rørt etter rennet.

– Det var helt vanvittig. Jeg har hatt en drøm lenge, å gå så fort på Beito. Innerst inne har drømmen om å bli topp ti vært der hele tiden, sier en gråtkvalt Magni Smedås til NRK.

– Dette hadde jeg ikke trodd. Det er vanvittig stort. Jeg jobber hardt hver dag. Jeg beklager mye grining på TV, sier 24-åringen.

