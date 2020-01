DEN GLADESTE PALLEN: Astrid Uhrenholdt Jacobsen (i midten) vant foran svenske Ebba Andersson (venstre) og tyske Katarina Hennig. Foto: Terje Pedersen

Jacobsen vant da Østberg brakk staven og Johaug falt i kaos-etappe

VAL DI FIEMME/OSLO (VG) Mens Therese Johaug (31) falt og slet med dårlige ski, brakk staven til Ingvild Flugstad Østberg (29) da det så som best ut. Det utnyttet Astrid Uhrenholdt Jacobsen (32).

– Jeg er veldig overraska selv! Det må være den blideste seierspallen jeg har sett noen gang, sier Uhrenholdt Jacobsen til NRK.

For da Johaug og Østberg mistet kontakt med teten i den siste bakken før målgang, ble det et oppgjør mellom Jacobsen, svenske Ebba Andersson og tyske Katharina Hennig.

Den usannsynlige tet-trioen ble ført an av Heming-løperen, hun beholdt forspranget hele oppløpet og tok en svært imponerende seier - hennes første for sesongen.

– Jeg tror det er min styrke at det skal mye til for at jeg blir stresset. Jeg tror det er det jeg vinner på i dag, sier Jacobsen, og roser tyske Hennig for å ha ført tyskerne «tilbake der de hører hjemme.

Men det var ikke uten dramatikk.

Fall- og stavbrekk

Johaug falt etter bare fem minutter, da hun mistet balansen midt i en dristig innersving.

– Jeg kom litt brått inn på innersvingen, og sklei rett og slett. Etter fallet følte jeg at det ikke var min dag. Det var rett og slett ikke dagen i dag, sier Johaug til NRK etter målgang.

Tre runder senere kjørte hun på og knekte Østbergs stav i bunnen av samme bakke.

Østberg fikk en ny stav sekunder senere, men det var likevel ikke tidsnok til at hun klarte å hente inn tet-trioen som forsvant.

– Jeg kjente jeg hadde et gir til i siste bakke, så skjer det på verst tenkelig tidspunkt at staven blir kjørt på bakfra og knekker. Jeg blir litt forbannet når jeg kjente at jeg kunne kjempet om seieren i dag, men Therese beklaget og sa det ikke var med vilje, sier Østberg til NRK, som sier at hun trengte noen minutter på å summe seg etter målgang.

Johaug-fall

I sedvanlig stil satte Therese Johaug fart fra start i den 100. etappen av Tour de Ski noensinne, men virket å slite med både ski og balanse utover i etappen.

Hun virket mer forsiktig i utforkjøringene etter fallet, men klarte ikke unngå å kollidere med Østberg.

31-åringen kom til slutt på fjerdeplass og beholdt sammenlagtledelsen, selv om den ble kuttet fra 22 til 19 sekunder ned til Flugstad Østberg, ettersom Gjøvik-jenta var best på de to innlagte spurtene.

Russiske Natalija Neprjajeva, den nærmeste utfordreren til de to norske jentene, hadde ingen god dag og endte til slutt på sjetteplass. Dermed tapte hun terreng til tet-duoen før de to gjenstående etappene.

Bonussekunder: 2.3 km:

15 - Natalia Neprjajeva

12 - Ebba Andersson

10 - Ingvild Flugstad Østberg

8 - Heidi Weng

6 - Katharina Hennig

5 - Therese Johaug

4 - Astrid Uhrenholdt Jacobsen

3 - Anamarija Lampic

2 - Jessica Diggins

1 - Sadie Maubet Bjornsen og Jonna Sundling 6 kilometer:

15 - Astrid Uhrenholdt Jacobsen

12 - Ebba Andersson

10 - Katharina Hennig

8 - Ingvild Flugstad Østberg

6 - Heidi Weng

5 - Therese Johaug

4 - Natalia Neprjajeva

3 - Sadie Maubet Bjornsen

2 - Tiril Udnes Weng

1 - Jonna Sundling

Lørdag er det duket for den siste sprinten i touren, før fellesstart opp den sagnomsuste monsterbakken skal avslutte det hele søndag.

