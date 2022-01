Fridas kamp

Det er noe med Frida Elisabeth Karlsson. Like fort som gjennombruddet kom, falt hennes verden i grus. Og dét er kanskje det beste som har skjedd henne.

Fridas kamp

Publisert: Oppdatert nå nettopp

7. mars 2020, mens Norge stenger ned, åpner Frida Karlsson en ny perleport:

I skimekkaet Holmenkollen. På tremila, Therese Johaugs favorittøvelse.

Etter to mil ser det ut til å bli nok en parademarsj for Johaug.

Men i de brutale, folketomme løypene begynner Karlsson og Ebba Andersson plutselig å knappe voldsomt innpå.

I bunnen av Gratishaugen, få hundre meter før mål, er Karlsson helt oppe i ryggen på Johaug.

Det blir spurtduell.

– Det er dagens skidronning mot fremtidens skidronning, skriker NRK-ekspert Torgeir Bjørn.

Johaug staker febrilsk. Men Karlsson glir fra, på bedre ski.

For første gang slår hun Therese. I dronningens egen lekegrind.

Om to uker går Frida Karlsson sitt første OL-løp.

Hittil i vinter står det 2–2 mellom de to rivalene i skisportens nye superduell.

Johaugs gulldrøm kan spoleres av et svensk supertalent – som alltid har vært noe for seg selv.

– Jeg vil gå for seier hver gang jeg er på start. Jeg har vist denne sesongen at når det klaffer, kjemper jeg om førsteplassen, sier Frida Karlsson til VG.

Hvordan ble hun så rå?

Det handler om konkurranseinstinktet. Og en vilje som noen ganger tar overhånd, forteller mamma Mia Karlsson:

– Hun ble flere ganger tatt av håndballbanen. Treneren måtte forklare henne hva som faktisk var posisjonen hennes. Frida ville så mye og løp over hele banen.

Frida er en lagspiller, men også en individualist, mener moren:

– På et lag er ikke alle på topp. Som ung følte Frida at hun måtte gjøre mye selv. Hennes sinn er satt sammen slik at hun tror hun kan nå så langt som helst. Men i et lag må flere være med. Og lagkameratene ble påvirket da Frida var frustrert.

Karlsson bor i lille Sollefteå øst i Sverige, der hun er født og oppvokst.

– Her er hun fortsatt bare samme Frida. Hun får være seg selv i ro, sier moren.

I flere år bodde Frida sammen med kjæresten William Porooma, også han OL-deltager:

Men da han flyttet ut før denne sesongen, var det uaktuelt for Frida å følge med.

De beste treningsforholdene til OL har hun hjemme.

Det var ikke gitt at Frida Karlsson skulle bli Sveriges beste skiløper.

Som barn deltok Karlsson på «alt»: Håndball, fotball, friidrett, terrengløp og langrenn.

– Det var idrett hele tiden. Hun hadde en kusine som gikk på turn og ville prøve det, men vi fikk det ikke inn i skjema. Tiden strakk ikke til. Storesøster Fanny spilte håndball, så da måtte hun prøve det. Mens fotball kom gjennom skolevennene, sier Mia.

Moren er i dag manager for Frida. Mia har selv vært skiløper i verdenscupen og deltok i OL i 1992.

Mormor Eva-Lena Frick var også landslagsløper og lenge sjef for Vasaloppet.

Far Leif Medin var en ganske bra fotballspiller i Sverige.

Mor og far var alltid med som lagledere eller trenere.

De merket tidlig hvor ivrig Frida var.

Talentet var stort og bredt. Frida mestret alt. Hun spilte regionskamper i fotball og håndball, og vant en rekke konkurranser i friidrett og terrengløp.

– Jeg trente veldig allsidig som barn. Det kreves også at du trives med å gjøre den harde jobben. Jeg synes det er kult på veien, sier Karlsson til VG.

Først på skigymnaset i Sollefteå fant Frida Karlsson sin plass i skisporene.

Over sengen på jenterommet hang plakater av Petter Northug, det store forbildet i barndommen.

På gymnaset ble hun tett knyttet til to karer:

Kjæresten William Poromaa, talentet fra Åsarna som Frida hadde møtt på ungdomsrenn, begynte på samme skole.

Og treneren Per Nilsson, som hun fremdeles bruker.

– Det var fire år med god læring i hvordan man skal leve som skiløper, sier Frida til VG.

– Per er min altmuligmann. Han er ikke bare en trener, han har hele puslespillet foran seg. Og det prøver vi å legge sammen.

Nilsson forsto raskt at Frida Karlsson hadde et helt sjeldent talent.

– Hun var alltid utrolig aktiv og hadde veldig stor fysisk kapasitet. Hun var veldig utholdende og allsidig, sier treneren.

Fra dag én på skigymnaset har mamma Karlsson holdt seg unna Fridas trening.

«Det hadde ikke gått», mener moren.

Dessuten gikk hun selv på samme gymnas og hadde samme Per som trener.

Familien stoler fullt og helt på ham.

Teamet er spesielt, forklarer moren:

– Stig Matsson, som hjelper Frida med kostholdet, brukte også jeg. Jeg synes det er fantastisk at Frida også har disse rundt seg nå, for det er så herlige mennesker.

Mia mener treneren er en fantastisk person:

– Per ser helheten og kjenner Frida så godt. Og vet hvordan hun reagerer når det ikke går bra, sier Mia.

Ungjenta vant «alt» lokalt og var i toppen nasjonalt. Utviklingen gikk forrykende.

Snart visste hele Ski-Sverige hvem Frida Karlsson var.

– Drivet, motivasjonen og viljen var enorm. Det var ingen problem å få henne til å trene. Man må tvert om holde litt igjen, sier treneren.

Moren utdyper:

– Hun er så opptatt av utvikling og har «den drivkraften» i alt hun gjør. Plassering har aldri vært viktig for Frida, selv om hun har vunnet mye.

Hun søker nye svar hele tiden, sier Mia.

I sitt eget kull var Karlsson i en egen klasse.

Men hun kunne se opp til to år eldre Ebba Andersson på samme gymnas – og ble matchet mot guttene.

– Det var en bra greie. Hun fikk veldig god sparring mot de beste gutta, sier Nilsson.

– På trening er hun veldig egoistisk. Da er det hun som gjelder. Men hun var også sosial og hadde sine venner, sier treneren.

Karlsson elsker å ta seg ut. Hun blir overlykkelig når hun måler høyt laktat etter en hardøkt hvor hun har fått lov til å presse seg maksimalt.

– Hun er aldri fornøyd. Hun er et stort talent, men det er helheten som gjør henne så god. Hun har vært heldig med genene og hatt et stort talent, oppsummerer Nilsson:

– Men hun har også en utrolig vinnerskalle.

Noen små uker før julen 2018 sperrer svenskene øynene opp.

Frida Karlsson blir nummer to i den nasjonale sesongåpningen, bare slått av Charlotte Kalla.

«Alle» ville ha henne til senior-VM i Seefeld senere på vinteren.

Og sånn blir det, selv om hun har bare én eneste verdenscupstart bak seg.

I miljøet og pressen snakkes det om det nye supertalentet.

Men hun er fremdeles skoleelev, junior og uprøvd på dette nivået.

Kan det svenske vidunderbarnet virkelig true suverene Johaug?

På VM-debuten, 15 km duatlon, går Karlsson inn til en råsterk femteplass, tross to fall.

Men dette er bare forspillet:

På 10-kilometeren pangåpner Karlsson. Det lukter gulløp.

Nordmenn setter lunsjkaffen i halsen. Johaugs ledelse underveis virker ikke trygg.

I lederstolen venter Karlsson forfjamset og spent, med kjæresten William på FaceTime.

– Det var fantastisk å få dele den stunden med ham. Han bare skrek «Hva er det du har gjort?» forteller Karlsson.

– Jeg forsto heller ikke at jeg hadde tatt medalje. Jeg var sjokkert.

Til slutt kommer Johaug i mål 12,2 sekunder foran.

Det blir svensk sølv.

Men Frida er ikke ferdig:

På stafetten løser hun annenetappen med bravur.

To etapper senere rykker Stina Nilsson fra Johaug – og sikrer svensk gull.

Karlsson blir tidenes yngste verdensmester i langrenn.

Noen dager senere greier bare Johaug og Ingvild Flugstad Østberg å slå henne på den avsluttende tremila.

Debutanten har sikret seg sin tredje VM-medalje.

Livet ble aldri det samme etter de magiske dagene i Seefeld.

– Det var mektig. Det var mye som klaffet, sier Nilsson.

– Ingen trodde det skulle gå så fort. Det var så heftig, sier Mia.

Men så skjedde det som fikk Frida til å gjemme seg under dynen.

Alle ville ha en bit av henne. Sponsorer, agenter og mediene.

Moren sa nei til det meste for å skjerme den 19-årige datteren.

Men det er ikke bare-bare.

Karlssons energi og utstråling smitter lett når man er i nærheten. Hun koser seg ofte i intervjuer og rampelyset. Går ting bra, er smilet på lur. Et kalkulert stikk og en god latter sitter løst.

– Frida inviterer til at det blir mye snakk, mener moren:

– Hun går sine egne veier. Det skjer ting hele tiden. Hun liker mediene og synes det er gøy. Men hun trenger ikke å svare på alt eller lese alt, sier Mia.

Det ble mer enn Frida trodde, mener trener Nilsson. Og det kostet mer enn de håpet.

– Jeg havnet veldig raskt i livet jeg drømte om, sier Frida selv:

– Det gikk mye fortere enn jeg hadde sett for meg, på både godt og vondt. Jeg hoppet over mange steg og det var mye nytt.

Karlsson fullførte også skolen, flyttet sammen med Poromaa og rykket opp på seniorlandslaget på denne tiden.

Totalen ble for massiv:

Like fort som gjennombruddet kom, falt Fridas verden i grus.

Vinteren etter åpner med to brukbare renn under verdenscupåpningen.

Men neste renn må Karlsson droppe. Hun er blitt syk.

9. desember kommer den brutale beskjeden:

Karlsson har fått startnekt.

Hun har ikke bestått helsekravene.

– Det var en veldig tøff motgang. Men jeg lærte på den harde måten, sier Karlsson til VG i dag.

De første dagene ligger hun bare i sengen og sover.

– Det er egentlig det beste som har skjedd Frida, sier moren Mia i dag.

– Hun har lært så utrolig mye av den tiden. Det var ille da, men hun bestemte seg raskt for at hun skulle fikse det. Og når Frida bestemmer seg, så gjør hun det, sier Mia.

Selv kaller Frida dette «en viktig del av karrieren».

Hun begynte å måle søvn, puls, laktat og alt mulig for å akkurat være på riktig side av grensen av hvor hardt hun kan pushe.

Skritt for skritt fant Karlsson tilbake til balansen.

To måneder senere tok hun sin første verdenscupseier – og slo Johaug for første gang.

Kraftprestasjonen på tremila i Kollen kom i Fridas femte renn etter returen.

– Det var en stor greie. I Holmenkollen merket jeg «åh, det går når jeg har en toppdag – og hun ikke har det», sier Karlsson.

Moren Mia glemmer det aldri:

– Det var et magisk løp. Jeg trenger ikke å trene mer, for jeg har så høy puls når Frida går. Det var utrolig, sier hun.

Ny vinter, nye muligheter.

I romjulen 2020 kommer hun til Tour de Ski som den store favoritten, etter flere pallplasser. Denne gangen deltar ikke de norske, grunnet coronafrykten.

Igjen går Frida Karlsson på en smell.

Da hun skal ta «chins» på hotellrommet, løsner stangen fra døren.

Den absurde skaden fører til at hun måtte bryte touren i tårer.

Og den blir sittende i kroppen til langt utpå våren.

Sånn er Frida Karlsson. Store kontraster, store følelser.

– Jeg blir veldig fort «besviken», og kan føle meg som verdens tregeste løper den ene dagen. Neste dag føler jeg meg som verdens beste. Det er utmattende, men det er også det som har drevet meg til ditt jeg er, sier Karlsson.

– Alt blir så stort «her og nå» for Frida, sier mor Mia Karlsson.

– Det er et utrolig spenn i følelsene hennes. Det er hennes personlighet. Men jeg tror at om man skal nå toppen, må strikken tøyes. Og iblant bikker det over.

Kjæresten Poromaa ler:

– Frida har alltid vært slik, sier han.

Etter ulykken i touren var tiden knapp til Oberstdorf-VM.

I generalprøven i Falun falt hun den ene dagen og var langt bak den neste.

– Jeg blir forbanna. Det er alltid ett eller annet ... Jeg er forbanna på meg selv, sa Karlsson til VG og slo ut med armene.

Det så mørkt ut. Sesongen var i ferd med å bli en fiasko.

Men Karlsson brukte tiden godt, og leverte et fantastisk VM.

Johaug var det ingenting å gjøre med – hun hadde sitt eget mesterskap i Oberstdorf på et helt annet nivå enn de andre.

Bak gikk Karlsson inn til to sølv og en bronse, tross fall i to av løpene.

Etter tremila ble hun fraktet ut av målområdet med smerter i armen. Tårene rant. Igjen.

I Oberstdorf fikk hun også kjenne på en annen form for smerte.

Før stafetten, hvor svenskene var favoritter, gikk hun høyt ut:

– Steng alt! Hele landet! Still klokkene, sett dere foran TV-en og hei på oss, var oppfordringen.

Men resultatet ble en svart, svensk langrennssorg.

På annenetappen hadde Charlotte Kalla en av karrierens verste dager, med håpløse ski.

Sjansene var spolert lenge før Karlsson gikk ut på sisteetappen.

Etterpå måtte Frida se Heidi Weng gni jubelen inn rett ved siden av seg.

På slutten av sesongen tok smertene fra Tour de Ski-ulykken overhånd igjen.

Karlsson hadde så vondt i føttene at hun måtte bryte det svenske mesterskapet.

– Jeg må få orden på dette, sa Karlsson.

Med hjelp av fysioen Marcus Bystedt og trener Nilsson har Karlsson forvandlet fysikken før OL-sesongen.

Hun har trent masse funksjonell styrke, blitt tyngre og mer muskuløs. Kroppen henger bedre sammen.

Dermed holder hun løpene bedre. Teknikken er tryggere. Og tempoet har økt.

Før jul slo hun Johaug på intervallstarten i verdenscupåpningen.

Dagen etter fikk Johaug sin revansje.

På Lillehammer helgen etter var det Karlssons tur til å være hvassest, denne gangen tre tideler (!) foran Johaug.

En uke senere får Therese nok revansje – i Davos.

Dermed står det 2–2 og uavgjort før vinterens store mål:

Tar Karlsson over tronen som skidronning i OL?

Eller trenger hun mer tid på å ta tittelen til Johaug?

– Det er to fantastiske skiløpere. Det blir spennende å se hvem som har prikket formen best, sier Charlotte Kalla.

Uansett hvordan det går i OL:

– Det kommer alltid skje noe rundt Frida, fastslår moren.

Hvorfor havner hun så ofte i knall og fall?

– Hodet hennes tar over. Det handler om skallen. Det er også en av hennes sterkeste drivkrefter. Men du må huske på at hun fortsatt er veldig ung. Det er en treningssak, sier mamma Mia.

Hvem kan slå Karlsson når Johaug gir seg og svensken utvikler seg enda mer?

– Frida er et helt sjeldent talent, og den nærmeste til å få en posisjon som Bjørgen og Johaug har hatt, sier NRK-ekspert Torgeir Bjørn.

Han mener Karlsson har ekstreme kvaliteter, særlig kondisjonsmessig, og en sterk vinnervilje:

– Men Frida er fremdeles litt uferdig taktisk. Og for ofte innblandet i uhell.

Det har hun ikke råd til i Beijing.