LAGFØLELSE: Den norske lagplanen endte med storeslem under 2 x 7,5 kilometer med skibytte. Simen Hegstad Krüger, Martin Johnsrud Sundby og Hans Christer Holund tapetserte seierspallen, mens Johannes Høsflot Klæbo har briljert senere i OL. Hvor taktisk preget blir femmila? Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Skal ski bli som sykkel?

kommentar

Publisert: 24.02.18 02:38

LANGRENN 2018-02-24T01:38:42Z

PYEONGCHANG (VG) Innebærer fremtidens langrenn at fellesstarter i større og større grad blir en gjennomført taktisk lagøvelse? Eller skal hver utøver få gå for egne sjanser?

Tidlig i De olympiske leker her i Pyeongchang var det en langrennsøvelse der utøverne startet på likt , og førstemann i mål kunne kalle seg mester.

På papiret var dette en individuell øvelse, der vi er mest vant til å se utøvere gi jernet for å maksimere egne medaljemuligheter.

Men det interessante ved skiathlon-utviklingen, var hvordan hele det norske løpsopplegget var preget av en eksplisitt «stallordre».

Det var en tydelig, fire-leddet plan om hvordan den totale sannsynligheten for norsk gull skulle gjøres størst mulig. Følgelig ble det definert som underordnet hvem av lagkameratene som ble stående som seierherre, løpernes valg skulle styres av hvordan det hele forløp.

Det har skjedd så mye i dette OL siden den tid, at vi tåler en kjapp reprise av hva som var klekket ut.

Først prøvde Hans Christer Holund seg, uten å klare å sprenge feltet.

Så var det Simen Hegstad Krügers tur, og denne gangen fikk han en luke.

Da lot Martin Johnsrud Sundby og Holund være å forsøke å ta igjen Krüger , før de var sikre på at utlendingene ikke ville ta ham igjen, selv om det innebar å si fra seg muligheten til å vinne selv.

Dersom det ikke hadde endt som det gjorde, og Krüger ikke hadde klart å stikke, var trolig tanken at Sundby skulle prøve seg halvannen kilometer fra mål, mens Johannes Høsflot Klæbos eventuelle arena ville vært på oppløpet.

Her er vi altså veldig langt unna en individuell konkurransementalitet.

Nå skal OL avsluttes, og da skal begge kjønn igjen ut i en fellesstart, over tre og fem mil.

Får vi se det samme nå?

Legges det en lagplan, der ulike scenarier skal styre hvordan løperne går taktisk?

Eller får hver enkelt gjøre det best mulig for seg og sitt?

Problemstillingen er ekstra interessant, siden det ikke er så lenge siden det ble problematisert om Martin Johnsrud Sundby burde forsøkt å tilrettelegge for Petter Northugs spurtegenskaper under forrige verdensmesterskaps lengste distanse.

Det skjedde ikke.

Utfallet ble en seierspall som var kanadisk, russisk og finsk.

Her er det ingen fasit om hva som er riktig, men det er interessant om vi ser en dreining der lagfølelsen gjennomsyrer konkurranseplaner i større grad enn vi er vant til å se det.

Her er jo sykkel en ekstremvariant, der tydelige roller i et lag er hele kjernen for hvordan de største rittene fungerer, og der hele rytter-karrierer går med til å tilrettelegge konkurranser for at andre skal skinne.

Får vi etterhvert flere «hjelpeløpere» på ski?

Og bør utviklingen gå denne veien?

Norge er i front med en filosofi der lag og fellesskapsfølelse er forutsetningen for den ekstreme suksessen vi opplever her i OL, der man unner hverandre suksess og pusher kompisene fremover.

Så er spørsmålet hvor langt på vei det kollektive skal få fullstendig forrang, i en idrett som tross alt er kjent som individuell.

Her er grenseoppgangen vrien, men jeg tipper at tanken av og til slår Martin Johnsrud Sundby: Kunne han fått gullet han mangler om han hadde tatt opp jakten på Krüger…?