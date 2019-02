Kommentar

Uten debatt dør langrenn, Iversen!

SEEFELD (VG) Emil Iversen har all rett til å irritere seg over kritiske spørsmål. Men noe av det verste som kan skje ham og langrennsmiljøet, er om slike aldri blir stilt.

Innledningen til pressekonferansene her i Seefeld er lettere selsomme seanser.

I en stor hall, til venstre for en storskjerm, sitter løpere på et podium for å svare på spørsmål. Men før journalistene får slippe til, er det en representant for arrangøren som innleder.

Flertallet av spørsmålene derfra er ikke fryktelig spennende, for å si det høflig. For å være helt ærlig, kunne et opptak fungert vel så søvnfremkallende som en hvilken som helst sovemedisin.

Er det kun slike norske utøvere vil ha?

Nå har vi akkurat hørt Emil Iversen snakke ut om hvor urettferdig han opplevde spørsmålene etter lørdagens tremil, og at han blant annet så frem til å vise fingeren til pressen.

Men er det egentlig i Iversens interesse å ikke bli utfordret?

Det er sikkert hyggelig å bare få svare på hvordan løpet føltes, eller om skiene var gode i dag.

Men om alt hadde stoppet der, om vi ikke hadde noe som lignet en nerve i ordskiftet eller spørsmålsstillingen, er det høyst tvilsomt om det hadde vært gunstig for interessen rundt langrennssporten.

Skal den forbli på dagens nivå, må det være rom for både hyllester av gullmedaljer, som den Iversen og Klæbo vant i lagsprint, samt meningsbrytninger om diskutable temaer.

Erkeblodfansen kan sikkert finne tilstrekkelig glede i analyser av tekniske detaljer, eller det som bare handler om det rent sportslige, men for hvermannsen er pakken rundt også viktig.

Får vi ingen levende debatt, vil det på sikt være drepende for langrenns enormt brede nedslagsfelt i befolkningen.

Er det noen som tror at oppmerksomhetsmagnetismen rundt Petter Northug hadde vært på samme nivå dersom han holdt seg til «det var artig å gå i dag, og kroppen føltes fin»?

Nå har vi hatt en runde i Seefeld der Maiken Caspersen Falla klagde på pressedekningen, før Emil Iversen altså virkelig klinket til.

Til det er det to hovedting som er viktig å understreke:

Emil Iversen må selvsagt tåle at det stilles kritiske spørsmål etter et renn.

Samtidig skal vi i pressen unngå å bli hårsåre – han er i sin fulle rett til å slå tilbake når han oppfatter en kritikk som urimelig. Sånn sett er det positivt at Iversen er en type som sier hva han mener.

Poenget er at ingen av partene er tjent med at langrennsordskiftet bare blir pent, platt og pyntelig, og det er nå en gang slik at et element av konflikt er interessedrivende.

GULLVINNER: Emil Iversen og Johannes Høsflot Klæbo vant lagsprinten i VM. Foto: LISI NIESNER / X02762

Emil Iversens totalslakt av norsk presse handler nok i bunn og grunn om litt såret stolthet. Han mener gull og bronse på tremila er så bra at det blir urimelig å ta for seg at bare halve laget leverte.

Det resonnementet underbygges av at det var lagt en plan ut fra to tenkelige scenarioer hva gjaldt løpsutvikling, og at alt hadde sett annerledes ut om det hadde blitt et lureløp, i stedet for tempoet som Sjur Røthe og Martin Johnsrud Sundby profitterte på.

Det er et helt kurant standpunkt, og det er åpenbart diskutabelt om hvorvidt tremilsuttaket traff eller bommet. Mens Iversens argument drar i den ene retningen, kan det andre veien understrekes at en olympisk tremilsvinner var satt utenfor, og at vi aldri får vite hvordan dette hadde endt om Simen Hegstad Krüger hadde orket klassiskdelen, og fått muligheten til å sette fart i skøyting.

Egentlig er det litt ironisk at hele dette temaet dukker opp rundt nettopp Emil Iversen, for han er for øyeblikket faktisk den beste garantisten mot at langrennsdebatten blir kjedelig.

Derfor er det nesten noe meta-aktig over det som utspilte seg denne søndagen i Seefeld.

En fruktbar diskusjon er sjelden særlig spennende om alle mener det samme, og ingen tar skade av at det blåser litt rundt langrennsleiren. Aller minst miljøet selv.