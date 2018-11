PALLPLASS: Emil Iversen etter blomsterseremonien på skistadion på Lillehammer. Nå mener han VM-sprint blir en bonus for sesongen. Foto: Meek, Tore / NTB scanpix

Iversen mener Northugs VM-håp er tynt etter norsk knallstart

LANGRENN 2018-11-30

LILLEHAMMER (VG) Norge har hatt syv av de tolv finaleløperne i sesongens to første sprintrenn. Nå mener Emil Iversen (27) at Petter Northugs sjanse til å kjempe seg inn på VM-laget er liten.

Publisert: 30.11.18

For etter fire nordmenn i den klassiske sprintfinalen i Kuusamo og tre norske løpere i finalen på skøytesprinten på Lillehammer, betyr det at sesongen har startet meget sterkt for de norske herrene på sprint. Frem til nå har de lagt beslag på 58 prosent av finaleplassene, og da attpåtil hadde Johannes Høsflot Klæbo forlatt stadion i sinne etter semifinale-exiten . Det er øvelsen som er betegnet som det siste VM-håpet til Northug.

Nå mener Emil Iversen , som har vært best blant de norske så langt, at det blir tøft for Northug å kjempe om VM-plass på sprinten i slutten av februar.

– Når det er snakk om Petter, så satser vel han mest på Norgescupen nå, der han fikk 80 poeng i sprintcupen på Gålå. Han har sine arbeidsoppgaver og mål, så han ligger godt an, sier Iversen til VG og andre medier etter pressekonferansen for de tre løperne som havnet på pallen på sprinten på Lillehammer.

I tillegg til ham selv på andreplass var også Alex Harvey og seiersherren italienske Federico Pellegrino på plass.

– Vei å gå

Trønderen mener Petter Northug fortsatt har en sjanse til å klare å kjempe om VM-plass, dersom han hever formen betraktelig. Men han påpeker at det er små muligheter det er snakk om.

– Sjansen er ikke stor. Det er litt satt hvem som kanskje skal gå sprinten i VM. Han er en av få som alle vet har en x-faktor som kanskje kunne slåss om det med meg og Finn-Hågen Krogh. Men han har en liten vei å gå og må vise litt mer enn å komme på pallen på Gålå, sier Iversen.

I sesonginformasjonen til Norges Skiforbund er uttakskriteriet til VM at det kreves topp 3-plassering, og status som klar medaljekandidat, etter utvalgte skøytesprinter før VM. Iversen var den første som klarte det.

– Det har vært noen som behersker skøytesprint veldig bra så det er bare å se på resultatlistene. Johannes får et uhell, men vi tre andre som er der, er vi som har de beste resultatene de siste årene, sier Iversen.

Fornøyd med laget

Arild Monsen var meget fornøyd med laget sitt, selv om Klæbo røk ut i semifinalen.

– Vi greide ikke å vinne, men har tre mann i finalen igjen. Det er gledelig. Skar var fantastisk bra. Det er et eventyr at Finn-Hågen har greid å komme tilbake, og Emil fortsetter å være bunnsolid, sier landslagstrener Arild Monsen.

Han tror bare Klæbo av de norske kunne utfordret fredagens vinner: Federico Pellegrino.

Iversen mener sprinten er en bonus om han får gå den i VM, men er klar på at han skal gå 15-kilometeren i VM

– Så ærlig skal jeg være, sier Iversen som ser at han nå kan kalles landets beste skiløper etter en meget jevn og sterk sesongstart.

Tidligere denne uken var det ikke bestemt hvor Northug skal konkurrere neste gang. Trolig skjer det nest siste helgen før jul om kroppen til Northug stemmer.

– Det er ikke det viktigste før jul hvor neste renn blir gått, om det blir nasjonalt eller internasjonalt. Det er ikke den største casen. Det er enda tre uker til Davos og det er ikke helt lukket, sa Arild Monsen til VG mandag.