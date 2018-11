Junior-løytnant Bolsjunov er den nye russiske bjørn

LANGRENN 2018-11-26T19:22:19Z

RUKA/LONDON (VG) Den nye russiske skikometen er junior-løytnant i Vladimir Putins nasjonalgarde. Under en tidligere dopingutestengt trener har Aleksandr Bolsjunov (21) gjort et byks inn i verdenstoppen.

Publisert: 26.11.18 20:22

Verdenscupkarrieren startet faktisk i Drammen, nærmere bestemt i mars 2017, da han tok en sensasjonell 9. plass på sprint.

Det var faren, som også heter Aleksandr Bolsjunov, som ville at guttepjokken, født på selveste nyttårsaften i 1996, skulle bli skiløper.

Den lille landsbyen Podyvote, der han kom til verden, har bare 500 innbyggere og ligger i Brjansk fylke, sørvest for Moskva.

Faren var den første treneren, og han kjørte gutten lange veier til renn - renn som han stort sett vant.

Sterk i OL

OL var det store gjennombruddet for Bolsjunov. Han tok fire medaljer: sølv på femmila, sølv på teamsprinten, sølv i stafetten - og bronse på sprinten.

Siden 2016 har den nye skikjempen hatt Jurij Borodavko som trener. Han hadde vært dopingutestengt i to år og var lenge ute i kulden. Men så bestemte skipresident Jelena Välbe seg for å ta Borodavko inn i det gode selskap igjen - og han fikk ansvaret for ei gruppe med unge, men talentfulle skiløpere. En av dem var Aleksandr Bolsjunov.

Det er disse løperne som vi begynte å høre om i Pyeongchang-OL sist vinter og som nå virker enda sterkere: helgens Ruka-vinner Aleksandr Bolsjunov og OL-heltene Denis Spitsov, Aleksej Tsjervotkin og Natalja Neprjajeva.

Jurij Borodavko hevdet i et intervju med Sport Ekspress for en måned siden at det var «bedragere og svindlere» som sto bak den russiske EPO-dopingen fram mot 2010. Det er første gang han har uttalt seg om saken.

Borodavko ble selv utestengt i to år som følge av de mange dopingavsløringene av russiske skiløpere. En rekke av Borodavkos elever ble tatt i doping den gang. En av dem var OL-mesteren Jevgenij Dementjev. Andre som ble avslørt på den tiden var den kvinnelige toppløperen Julia Tsjepalova, og også Aljona Sidko og Natalja Matvejeva.

Klæbo ble satt på plass:

I nasjonalgarden

Treneren sa til Sport Ekspress at det krydde av folk som kom for å lure løperne på den tiden.

– De lurte utøverne og tjente store penger. De tilbød farmakologisk viten, den mest moderne, og som skulle gi god effekt, uten at det var forbudt, sa Borodavko til Sport Ekspress.

Russisk langrenn er delt opp i ulike treningsgrupper - på tvers av distanser og kjønn. Skiforbundet har bekreftet at Bolsjunov, Spitsov og Tsjervotkin er i gruppen til Borodavko også denne vinteren.

Aleksandr Bolsjunov er også en del av nasjonalgarden, som Vladimir Putin opprettet i 2016. Flere av de andre beste russerne har også militær rang her, det gjelder for eksempel Sergej Ustjugov, Denis Spitsov, Aleksej Tsjervotkin og Aleksander Bessmertnykh, mens for eksempel Aleksander Legkov og Vasilij Rotsjev begge har majorgrad.

Allerede søndag hadde nasjonalgarden en artikkel ute på sine hjemmesider om at en løper fra deres idrettslag hadde vunnet i verdenscupen - i kamp med «en av planetens sterkeste skiløpere, Johannes Høsflot Klæbo », som det står.

Iversen har blitt kjedeligere, men sterkere:

– Skremmende nivå

Klæbo har hatt mange dueller mot russeren allerede. Søndag var trønderen 47,6 sekunder bak Bolsjunov. Klæbo mener russeren er så god at verdenscupen nærmest er avgjort allerede - etter to renn.

– 47 sekunder er mye. Vi må gjøre en solid jobb inn mot neste helg. Han har satt en knapp på den gule trøya. Når han først har fått den, så tror jeg det skal bli vanskelig å ta den fra ham, sier Klæbo til VG.

OL-vinner Simen Hegstad Krüger mener de norske løperne må heve seg for å ha en sjanse mot Bolsjunov.

– Han viser et skremmende nivå om dagen.

Toeren Emil Iversen var 19,5 sekunder bak russeren i mål.

– Han var ikke overraskende god, men han var veldig god, sier Iversen til VG.

– Skremmende god?

– Nei, jeg ble ikke skremt, svarer Iversen.

– Han er favoritt til å vinne verdenscupen. Han har nesten ingen svake sider. Jeg er fornøyd med å være den som er nærmest av resten av verden. Han er best, sier Iversen på pressekonferansen etter 15-kilometeren. Han er klar på at det er mye å bli slått med 20 sekunder i denne løypen.

Ny tolk

Norsk presse kastet seg over Bolsjunov i Ruka etter dobbeltriumfen. Mens det var vanskelig å forstå tolken etter sprintseieren lørdag, var det mer flyt søndag. Ny tolk hjalp godt. Men etter at norske journalister hadde stilt spørsmål til Bolsjunov i fire minutter, så blir det påpekt at det blir enklere om han lærer seg engelsk, så vi slipper tolken.

– My english is very good, sier Bolsjunov.

Dermed ble det mye latter og meget god stemning på pressekonferansen.

For Bolsjunov smiler ikke så mye. Iallfall ikke offentlig. Selv om han vinner.

VG spør:

– Normalt smiler du lite. Blir du ikke glad når du vinner?

– Joda, jeg er veldig glad når jeg vinner, svarer Bolsjunov og smiler over at det blir tema.

Martin Johnsrud Sundby ble nummer fire. 31,1 sekunder bak russeren.

– Jeg erkjenner at jeg er et stykke bak han som vinner, men ganske tett på de som er rett foran meg, sier Sundby.

Han er imponert over det løpet Bolsjunov leverer.

– Det er et voldsomt løp han serverer i disse løypene. Det har vel ikke blitt vunnet så mye i Ruka siden Bauer gikk i glansdagene. Det er et stort skirenn han leverer. Det som han gjør, er at han leker med oss, sier Sundby til norske og svenske journalister i pressesonen etter løpet.

Sjekk denne tabben: