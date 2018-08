LA OPP: Vibeke Skofterud valgte å legge opp som skiløper i 2015. Bildet er tatt i den forbindelsen. Foto: Tore Kristiansen

Minnefond etter Skofterud: For psykisk og fysisk helse

Publisert: 04.08.18 08:16

LANGRENN 2018-08-04T06:16:40Z

Familien til Vibeke Skofterud har opprettet et minnefond. På den måten ønsker de å videreføre skistjernens engasjement for psykisk og fysisk helse.

– Det er et ønske fra familien om å videreføre noe i Vibekes ånd, sier Pål Tømmerhoel, som er familiens talsmann.

– De ønsker å videreføre noe av det hun sto for gjennom et minnefond som hovedsakelig skal oppmuntre innenfor fysisk og psykisk helse.

I dødsannonsen, som sto i lokalavisen Smaalenene fredag, heter det at «like kjært som blomster er en gave til Vibeke Westby Skofteruds minnefond».

I dødsannonsen står også dette verset som peker på noe av det samme:

«Du eide latter og gode smil,

en omsorg sterk og uten tvil.

Ditt livsverk vil aldri falle,

din styrke samlet oss alle».

– Det var fysisk og psykiske helse som lå hennes hjerte nærmest. Derfor er det naturlig at dette fondet vil gå til det. Men foreløpig har ikke familien rukket å se nærmere på dette, sier Pål Tømmerhoel.

– Meningen er at minnefondet skal gi oppmerksomhet og økonomisk bistand til personer eller organisasjoner som gjør noe bra for andre.

Skofterud var åpen om det meste. Hun fortalte ærlig om spiseforstyrrelser, dårlig selvbilde og var åpen om sin seksuelle legning.

I VG tidligere denne uken fortalte hennes tidligere Steinar Mundal, som slet med rusen, om sitt forhold til Skofterud:

– Vibeke var dønn ærlig og det er vel jeg også. Vi fikk et tillitsforhold hvor jeg visste at hun ikke vil gå videre med ting til andre. Jeg har aldri hatt et slikt forhold til noen annen utøver. Hun ble en venn, som jeg også har holdt veldig god kontakt med etter at hun la opp.

Vibeke Skofterud døde i en vannscooterulykke søndag. Hun ble 38 år gammel.

Den tidligere OL-og VM-vinneren skal begraves fra Eidsberg kirke torsdag. Tømmerhoel opplyser at NRK skal sende direkte fra begravelsen. Deretter er det minnesamvær i Eidsberghallen.