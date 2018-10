JAKTER SJANSER: Petter Northug har mistet mye hardtrening de siste månedene. Men han får bedre muligheter til å gå seg inn på verdenscuplaget denne sesongen Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

Sikret norsk knallstart i verdenscupen: – Fordel for Northug

I fjor ble det trøbbel fra start da Petter Northug (32) ble vraket til verdenscupen. I år er samtlige landslagsløpere nærmest sikret muligheten til å kunne gå syv av sesongens første ni renn.

For der sesongåpningen i fjor ble sterkt preget av at Northug gikk i konflikt med landslagsledelsen , vil situasjonen trolig se annerledes ut i år selv om det skulle ende i en ny Kuusamo-vraking for skistjernen.

For i den kommende sesongstarten kan skiledelsen være sikret å få se samtlige landslagsløpere, inkludert Northug, og flere andre løpere i tre av de fire første rennhelgene.

* 16.–18. november: Nasjonal åpningshelg på Beitostølen sørger for at samtlige landslagsløpere og alle nasjonale utfordrere kan være i aksjon midt i november.

* 30. november-2. desember: 15 norske løpere kan starte i verdenscupen på Lillehammer.

* 8.–9. desember: 15 norske løpere kan starte i verdenscupen på Beitostølen.

– Petter Northug er blant de løperne som må gå seg inn på laget og kvalifisere seg. Dette er fordel for Northug fordi det gir flere muligheter i og med at han ikke er forhåndsuttatt, sier NRK-ekspert Fredrik Aukland som samtidig fastslår at Northug nå må bruke de sjansene han får og overbevise lagledelsen om at han bør bli tatt ut til flere påfølgende renn, blant annet sprinten i Davos midt i desember.

– Bredt utvalg

Beitostølen fikk verdenscuprennene 8. −9. desember på grunn av at en annen arrangør trakk seg. Dermed har Norge også to av de tre første verdenscuphelgene og det betyr rundt dobbelt antall norske løpere på start.

– For Norges del er det en fordel i og med at dette gir flere løpere flere sjanser til å kvalifisere seg til VM. For i bunn og grunn er det dette det er snakk om. For å være kvalifisert til en VM-distanse bør man ha overbevist og være topp tre i flere verdenscuprenn. Men man må også komme seg til verdenscupen, sier Aukland.

Sesongstarten i langrenn 16.–18. november: Beitostølen (nasjonal åpningshelg): 10/15 km klassisk, sprint fri, 10/15 km fri. 24.–25. november: Verdenscupåpning Kuusamo (sprint klassisk og 10/15 klassisk) 30. nov-2. desember: Lillehammer minitour (sprint fri, 10/15 fri og jaktstart klassisk) 8.–9. desember: Beitostølen: 30/15 km skøyting og stafett 15.–16. desember: Davos: sprint fri og 10/15 km fri

Frem til verdenscuphelgen i Davos i midten av desember er det nå bare til rennene i Kuusamo at det blir trangt om plassen . Der er grunnkvoten seks løpere, pluss personlige plasser for Johannes Høsflot Klæbo og Skandinavisk cupvinner Martin Løwstrøm Nyenget. Det vil kunne gi vraking av landslagsløpere til disse rennene. Men nå får mange likevel bevise at de er gode nok i sesongstarten.

– Vi er veldig glad for at det er slik. Det er også snakk om flere forskjellige type løp, sier Eirik Myhr Nossum, landslagstrener for allroundlaget, til VG.

Rennreglemt verdenscupen Arrangørland har lov til å stille maksimalt 15 løpere. Det innebærer: * De åtte beste nasjonene har en grunnkvote på seks løpere * Kan få opptil to ekstraplasser ved å ha leder av kontintenalcup (for Norges del Skandinavisk Cup) og leder av verdenscupen. Disse plassene er personlige. * Deretter har arrangørland inntil ti løpere ekstra i en nasjonal kvote. Men en nasjon kan ikke overstige 15 løpere totalt til start. * I Tour de Ski er det lov å stille maksimalt ti løpere. * For minitouren på Lillehammer har Norge maksimalt 15 plasser. Det inkluderer kvote på seks løpere, en mulig verdenscupleder og leder av skandinavisk cup og en nasjonskvote. Kilde: Regler for FIS-verdenscup i langrenn for 2018/19

Spent på uttakene

Aukland peker på hvordan forhåndsuttaket til Kuusamo tidligere år har preget veien videre mot Tour de Ski.

– Det har vært en tradisjon at ledelsen har vært veldig tydelig på prioritering av landslagsløpere. Jeg tror denne sesongstarten kan gjøre uttakene vanskeligere for lagledelsen i og med at flere kan bli med i diskusjonen. Mange går fort også utenfor landslaget og vi vet nivået er høyt, spesielt tidlig i sesongen. Jeg er spent på hvordan ledelsen vil prioritere, sier Aukland.

Landslagstrener Nossum gjør det klart at prioriteringen av landslagsutøvere i utgangspunktet ikke har endret seg før denne sesongen.

– Men dette gir en ekstra mulighet i år også for dem som banker på døren. Vi kommer til å få et bredt utvalg når vi skal ta ut troppen til Tour de Ski. Vi får sett flere løpere enn tidligere, sier Nossum som påpeker at VM-troppen veldig sjelden blir tatt ut i november og desember.