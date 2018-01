LÅRSKADET: Den svenske sprinteren Emil Jönsson samler seg etter at han ble nummer ti på sprinten i Planica. Jönsson måtte gå med en skade i låret for å sikre seg OL-plass. Foto: PONTUS ORRE / AFTONBLADET

Svensk stjerne i harnisk etter «dramatiske scener» : – Verste konkurransen i mitt liv

PLANICA (VG) Emil Jönsson (32) har vunnet 13 verdenscuprenn. Lørdag satte den svenske veteranen helsen på spill i jakten på OL-billett.

– Det er den verste konkurransen i mitt liv. Jeg er så forbannet og frustrert, sier Jönsson til VG etter å ha blitt nummer ti på Planica-sprinten.

Svenskens sinne skyldes en skade i låret. Etter å ha falt på trening i Slovenia for to dager siden, har Jönsson knapt kunnet gå. Likevel var beskjeden fra landslagsledelsen klar: Veteranen måtte få et godt resultat for å være sikret OL-deltagelse.

– Ti minutter før start bestemte jeg meg derfor for å prøve. Men jeg overanstrengte meg. Jeg trengte egentlig å hvile, forteller 32-åringen svært oppgitt.

– Det er sykt

Sist helg ble Jönsson nummer fem på bysprinten i Dresden. Det var innenfor det svenske forbundets OL-krav om en topp åtte-plassering, men på grunn av den beskjedne løypeprofilen i Tyskland ville landslagsledelsen ha ytterligere bekreftelser her i Slovenia.

Med tanke på smertene, mener Jönsson at han overpresterte.

– Jeg gikk på ett ben. Sånn sett var det bra. Men det er sykt. Jeg vil jo ikke ha en slik følelse. Hvert eneste steg gjorde vondt. Faen så typisk at jeg skulle få dette. Nå må jeg bare håpe at dette holder til å bli tatt ut til OL, sier Jönsson, som har vunnet sprintcupen sammenlagt tre ganger.

Han står også med OL-sølv fra lagsprinten i Sotsji i 2014.

– Hva vil det bety for deg å bli tatt ut?

– Jeg vil ikke bare komme til OL. Jeg har jo OL-medalje fra før. Jeg vil prestere. Dette vil heldigvis bare ta to-tre dager å lege. Men det hadde jeg ikke nå. Så jeg måtte prøve, forteller han.

Reagerer

Petra Thorén har fulgt Jönsson i en årrekke som reporter for svenske Aftonbladet. Hun mener behandlingen av veteranen er på grensen til uverdig.

– Det var dramatiske scener omkring Jönsson. Det var en veldig tøff dag for ham. Han risikerte kroppen sin for en OL-plass, sier Thorén til VG, før hun fortsetter:

– Jönsson var nummer fem i Dresden forrige helg. Det burde holdt. Jeg syns at landslagsledelsen kunne sagt til ham at han ikke trengte å gå her. Han burde fått OL-plassen med tanke på resultater og rutine. Hvis han ikke blir tatt ut nå, er det merkelig.

Nedbrutt Halfvarsson

Heller ikke Calle Halfvarsson hadde en god opplevelse i Planica. 28-åringen har slitt med sykdomsproblemer i lang tid. Nylig fikk svensken også påvist syndromet irritabel tarm.

Det plaget ham også i dag. Likevel gikk Halfvarsson fort i prologen, før kvartfinalen endte på merkelig vis: under et gjerde i Planica.

– Det er helt utrolig at det kan skje. I dag klarte jeg ikke engang å stå på bena. Det er for dårlig, erkjenner Halfvarsson.

– Hvordan går det med mageproblemet?

– Jeg er ikke helt kvitt det, men det er såpass bra at jeg kan konkurrere. I dag var magen helt OK. Det fungerte bra i prologen. Så det var synd at jeg ikke fikk kjøre flere heat. Det er i klassisk sprint jeg håper det kan gå virkelig bra i OL. Men det handler om å stå på bena.

Han så Teodor Peterson bli beste svenske. 29-åringen ble knust av Johannes Høsflot Klæbo og Emil Iversen i finalen, men gikk inn til en solid tredjeplass.

