Frida Karlsson om kritikken i Johaug-jakten: − Det påvirker meg ikke

Svenskenes skihåp Frida Karlsson (22) og Ebba Andersson (24) slår tilbake mot ekspertene som frykter at de presser seg for hardt i jakten på å ta igjen Therese Johaug (33).

Både NRK-ekspert Torgeir Bjørn og den Norge-bosatte svensken Torbjörn Nordvall uttalte for et par uker siden at de frykter svenskenes langrennshåp Frida Karlsson og Ebba Andersson vil presse seg for hardt i jakten på å ta igjen forspranget til Therese Johaug til OL-vinteren.

Den svenske landslagstreneren Stefan Thomson svarte overfor Expressen at de trener hardt – men «på en kontrollert måte». Men TV 2s ekspert Petter Skinstad fastslo at de ikke har kontroll:

– Nei, nei, nei. De har ikke kontroll. Ser du på for eksempel Frida Karlsson, som har jevnlige avbrekk, så er det ingenting som er under kontroll. Therese Johaug har kontroll. Hun er veldig sjelden syk eller sliten og opprettholder kontinuiteten i treningshverdagen. Det er kontroll, sa Skinstad.

Torsdag hadde de svenske langrennsløperne mediedag, og Aftonbladets Petra Thorén konfronterte Frida Karlsson med Skinstads uttalelser:

– Han vet virkelig ikke hele bildet, og derfor synes jeg egentlig ikke han trenger uttale seg om det.

– Jeg tenker ikke på henne (Johaug) i min trening, jeg tenker på hvordan jeg skal utvikles. Jeg legger opp treningen for optimalisere for meg, så er hun en gulrot. Det er deilig å ha noe å jage etter, vi kommer ikke til å ligge på sofaen.

På Aftonbladets spørsmål om hun har kontroll, svarer Karlsson:

– Sammenlignet med for to år siden – jeg målte knapt puls den gang. Jeg gikk på gymnaset, jeg gjorde det trenerne sa til meg og litt ekstra. Nå er jeg i veldig nær kontakt med min trener Per og andre, noe jeg har sett en stor utvikling i.

– Det påvirker meg ikke hva de skriver om meg. De får skrive hva de vil og tro hva de vil, jeg kjenner meg trygg i det jeg gjør. Vi får se om jeg er på tærne eller ikke til vinteren.

Ebba Andersson kommenterer uttalelsene fra ekspertene i Norge slik:

– Jeg sier at det får i så fall stå for deres regning. Jeg vet hva jeg gjør på trening for å utvikle meg og ta steg fremover og det gjør jeg uavhengig av hva Therese gjør eller ikke, svarer hun.

– Selvfølgelig har man alltid ambisjoner om å nå så langt som mulig og som virkeligheten ser ut akkurat nå, er det hun som er den tøffeste å slå. Men jeg skal ikke si at jeg legger opp treningen bare for å slå Therese. Da hadde jeg vært ute og syklet. Jeg legger opp treningen min for at jeg skal gå så fort som mulig på ski. Det er det eneste jeg strever etter.

På spørsmål om de er nærmere Therese Johaug i år, svarer Ebba Andersson:

– Det er veldig vanskelig å svare på før sesongen. Vi har fått indikasjoner på at Therese fortsatt holder et veldig høyt nivå. Jeg vet jo hvordan min trening har vært og hva mitt nivå har vært, men hvordan det kommer til å bli i vinter og i forhold til Therese, det gjenstår å se. Men det er helt klart at hun blir en tøff nøtt å knekke.