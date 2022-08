Therese Johaug har nytt fine og late dager etter at hun la opp. Her fra Ibiza og Stavernfestivalen tidligere i sommer.

Johaug om festlivet etter karriereslutt: − Jeg har hatt russetid

Som aktiv hadde de siste månedene bydd på trening i bløt myr, opp fjelltopper og blodslit i rulleskirenn. I stedet ser Therese Johaug (34) tilbake på et liv med sol, avslapning og festing om hverandre ved fasjonable steder i Sør-Europa.

– Jeg har ikke angret. Jeg kjenner at jeg har gjort det rette, sier den pensjonerte langrennsdronningen der hun sitter i forlagslokalene til Gyldendal i Oslo.

Johaug smiler bredt og er definitivt i godt humør. Hun er helt i sluttfasen med skrivingen av sin kommende bok.

En biografi der hun sier hun ikke skal holde noe tilbake hverken i detaljene om dopingsaken hennes for seks år siden, eller rundt konfliktene til sin tidligere mangeårige arbeidsgiver, Norges Skiforbund.

Men der hun ikke kan røpe veldig mange detaljer om boken, åpner hun opp om hvorfor hun akkurat nå tilsynelatende strutter av energi.

LANSERTE BOK: Therese Johaug, her like før hun leste fra sin egen biografi i forlagets lokaler i Oslo torsdag morgen.

Hun har nemlig levd et helt nytt liv de siste månedene.

Et liv som får henne til å le godt og høyt når VG påpeker at det kan ut som hun har levd «et liv i sus og dus» og kost seg ikke bare litt, men veldig mye siden hun la opp som skiløper.

– Jeg har hatt russetid, sier Johaug og smiler i fullt alvor.

– Det er «Therese 18 år» som reiser til Ibiza, Frankrike tre ganger og lever livet. Jeg har på en måte prøvd det stikk motsatte. Å ligge tre-fire uker på et høydeopphold, leve med frokost, trening, hvile, middag, hvile… Jeg har byttet ut sportsdrikke med rosévin, for å si det sånn. Jeg har nytt livet.

Therese Johaug og forloveden Nils Jakob Hoff, her på ferie i Monaco i mai i år.

Bildene i sosiale medier viser det meste og Johaug forteller også selv at hun siden mai vært i fyrstedømmet Monaco, Frankrike med forloveden Nils Jakob Hoff, og venninnetur med nok fester i bassenget på partyøya Ibiza i Spania.

Hun har levd festivallivet i Norge og deltatt i bryllup uten å tenke på konsekvensene av å kose seg godt på festdagen.

Kontrasten kunne ikke vært større til hennes tidligere lagvenninner. VG møtte langrennslandslaget innerst i Bymarka i Trondheim denne uken.

De gjennomførte tretimers løpeturer i tung, bløt og kald myr i åtte grader.

– Det er så fortjent. Ser du på de siste 15 årene, hvor mye sånt har hun gjort? Det er dette vanlige folk gjør, det er det livet som gjelder nå, sier Helene Marie Fossesholm om sin tidligere mentor og lagvenninne.

NÆRT FORHOLD: Therese Johaug og Helene Marie Fossesholm fikk et godt forhold i deres tid på landslaget sammen. Her fra langrennsåpningen på Beitostølen november 2021.

Lotta Udnes Weng har sett bildene av Johaug i sosiale medier og snakker naturligvis med sin tidligere lagvenninne med ujevne mellomrom.

– Jeg er imponert over at hun klarer å gi slipp på toppidrettslivet. Hun trener fortsatt, men hun viser en ny side av seg selv, som vi har sett et snev av før. Men nå har hun virkelig vist den fram, sier hun og fortsetter:

– Det er helt konge og hun har levd som en skiløper, aldri fått leve det livet på en måte. Hun blir voksen og vil etablere seg med familie, det er nå hun har muligheten til å feriere rundt som hun vil.

NYE OPPGAVER: Therese Johaug i en fullsatt sal hos forlaget, der høstens boknyheter – hennes egen biografi inkludert – ble presentert torsdag.

Johaug ligger ikke fullstendig på latsiden. Hun henger seg ofte med gamle lagvenninner på trening i Oslo, men erkjenner følgende:

– Jeg trener lite. Halvparten og under det av hva jeg har pleid å gjøre.

Hun var kjent for enorme treningsmengder – på godt over 1000 timer i året. I denne perioden av sesongen gjerne mellom 25 og 30 timer i uken. Kanskje enda mer i hennes tilfelle.

– Jeg har jo nå funnet ut hvor mye tid man bruker på trening og idretten. Bare den organiseringen rundt det. Som å spise frokost, gå inn og dusje, sløsing med tid i forkant og etterkant av en økt. Du kan ikke bare ta et eple og stikke ut på neste oppdrag. Fordi du er sliten, dritsulten, du må ordne småting. Det skjønner jeg nå.

– Men det er jo noe jeg står hundre prosent inne for. Jeg hadde ikke vært den idrettsutøveren jeg var uten harde prioriteringer.

Én gang i løpet av de siste månedene kom imidlertid savnet av det «gamle» livet.

Johaug var invitert til Sandnes i begynnelsen av august for å holde foredrag i anledning rulleskiarrangementet Blinkfestivalen.

– Jeg fikk en klump i magen. Jeg savner folka, miljøet, stemningen og atmosfæren ved det å være på en idrettsarena og skulle konkurrere. Den savner jeg. Da fikk jeg vondt inni meg.

Da Johaug la opp uttalte hun at drømmen ville være å stifte familie med Nils Jakob Hoff, som hun har vært sammen med siden 2014 og forlovet med siden nyttårsaften.

Hun svarer smilende på VGs spørsmål om det er noe nytt å melde i den anledning:

– Kombinasjonen rosévin og bli gravid, det går ikke. Jeg lever livet, jeg nå. Jeg prioriterer det først, så tar vi det andre om et år eller to.