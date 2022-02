OVERLEGEN: Aleksandr Bolsjunov var fullstendig overlegen på herrenes tremil.

Bolsjunov i harnisk over spørsmål: − Jeg kaster opp

ZHANGJIAKOU (VG) Aleksandr Bolsjunov (25) fikk spørsmål om dopingbruk etter karrierens første OL-gull. Det gjorde russeren forbannet.

– Man blir ikke bare olympisk mester. I løpet av de siste årene har jeg bevist styrken min i hvert løp. Når jeg hører ordene om mistenkt doping, kaster jeg opp, sier Bolsjunov foran VG og andre medier etter det overlegne tremilsgullet.

Russeren entret presselokalet her i Nord-Kina rundt 17.15 lokal tid etter å ha knust både sølvvinner Denis Spitsov, bronsemedaljør Iivo Niskanen og samtlige nordmenn. Utklassingen og det tidligere beviste, statsstyrte dopingprogrammet til Russland berettiget et spørsmål om bruk av ulovlige midler var tilfelle eller ikke. Det mener mannen som spurte: Amerikanske Nathaniel Herz.

– Jeg fikk flere henvendelser mot slutten av løpet fra personer som mente at dette kunne være doping. Samtidig forstår jeg at Bolsjunov reagerer. Det er ingenting ved ham, når man ser karrieren hans de siste årene, som tilsier at han er dopet i dag. Men historikken til Russland og hans prestasjon her i dag mener jeg legitimerer spørsmålet, sier Herz til VG.

GJORDE BOLSJUNOV SINT: Amerikanske Nathaniel Herz stilte russeren spørsmål om doping etter søndagens tremil.

Han jobber for magasinet «Faster Skier». I tillegg har han en podkast sammen med ektemannen til Kristin Størmer Steira, kanadiske Devon Kershaw (39).

Herz bryr seg ikke om at Bolsjunov ble fly forbannet.

– Jeg er vant til å dekke politikk utenom langrenn. Det er helt vanlig for meg å stille kritiske spørsmål. Jeg mener det er viktig. Jeg vil tro at det er folk i Skandinavia også som lurer på om Bolsjunov er dopet eller ikke. Da må jeg i alle fall stille spørsmålet.

Bolsjunov avviser fullstendig å ha dopet seg.

– Det er rene idrettsutøvere her som stadig avgir dopingprøver, fyller ut (meldeskjemaet) ADAMS og informerer om absolutt alt i livet. Å stille slike spørsmål i vår retning er stygt og feil. År med trening ligger bak seieren. Hvis du vil se hvordan vi trener, kom og se, sier den russiske 25-åringen før han noen minutter senere forlater podiet.

Hans Christer Holund ble beste nordmann på 4. plass – over to og et halvt minutt bak Bolsjunov.

Pål Golberg gikk over målstreken som nummer fem – 2:52,5 minutter bak russeren.

– Det er nok det tøffeste løpet jeg har gått noen gang, sier Holund til VG.

For Johannes Høsflot Klæbo og Sjur Røthe ble det enda tyngre. Mens sistnevnte brøt rennet, innså Klæbo nederlaget tidlig og gikk inn til en 40. plass – hele ni minutter og seks sekunder bak sin argeste konkurrent.