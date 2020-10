FLYTTER: Bjørn Dæhlie under langrennstrening på Sjusjøen i februar 2019. Foto: Fredrik Hagen / NTB

Bjørn Dæhlie forklarer «skatteflukt»: − Prøveprosjekt på ett år

Forretningsmann og tidligere langrennsløper Bjørn Dæhlie (53) innrømmer at huskjøpet i Bø i Vesterålen blant annet bunner i at kommunen har kuttet i formuesskatten.

Oppdatert nå nettopp

– Ja, vi melder flytting på grunn av kommunens holdning til formuesskatt, skriver Bjørn Dæhlie i en uttalelse sendt VG.

Mandag ble det kjent at den tidligere skikongen har kjøpt bolig i Bø i Vesterålen i Nordland. Den Høyre-styrte kommunen har fått tilnavnet «Norges Monaco» som følge av kutt i formueskatten gjeldende fra januar 2021.

– For oss blir dette et prøveprosjekt på ett år, om det lar seg gjøre å bo i Bø og pendle til Østlandet, begrunner Dæhlie – og viser til at dersom pendlingen ikke fungerer, vil de ha «en super feriebolig i magisk landskap».

Slik kutter Bø formuesskatten I dag er formuesskatten på 0,85 prosent, etter et bunnfradrag er trukket fra.

0,15 prosent går til staten, mens 0,70 prosent går til kommunen. Den sistnevnte delen kan reduseres av den enkelte kommune. Fra 2021 skjer det i Bø.

Bø kutter den kommunale formuesskattesatsen til 0,20 prosent, slik at den totale formuesskatten i Bø blir 0,35 prosent. Kilde: E24 Vis mer

Tidligere denne måneden skrev Finansavisen at Dæhlies ligningsformue for 2019 var på 415 millioner kroner.

Ifølge egen uttalelse casher Dæhlie årlig ut 6–8 millioner kroner fra selskapet for å kunne betale formuesskatten som belaster investeringsselskapet Sisa Invest – døpt etter hans to sønner Sivert og Sander.

– Skatten betales fra privat hånd, slik at beløpet er beskattet flere ganger, først i selskapet, så som utbytte, før formuesskatten betales. For et selskap som Sisa Invest AS er dette krevende, fordi formuesskatten betales uavhengig av selskapets resultater. Privat har jeg ikke midler til å betale formuesskatten, så jeg er avhengig av å tappe selskapet med beløp som ofte tilsvarer selskapets overskudd, skriver 53-åringen fra Nannestad på Øvre Romerike.

– Jeg har både privat og ikke minst gjennom mine selskaper gjennom årene betalt betydelige summer i skatt, noe som er helt riktig – når man tjener penger, skal man bidra til fellesskapet etter evne. Jeg vil fortsette å betale store summer i skatt, jeg støtter vårt norske velferdssamfunn, og jeg er tilhenger av det norske skattesystemet som jeg synes er godt og rettferdig. Med ett stort unntak: den særnorske formuesskatten, erklærer den tidligere langrennsløperen med åtte OL-gull i idrettskarrieren.

Også livet etter han la skiene på hyllen har budt på triumfer for Dæhlie, som blant annet har tjent godt på blant annet eget sportstøy og eiendom. Ifølge Dæhlies uttalelse vil Bø og området rundt nyte godt av at den gamle skikongen kommer nordover.

– Min intensjon er å bruke det jeg sparer i skatt på lønnsommere investeringer i regionen eller lokalt i Bø. Jeg har investert i nabokommunen Lofoten tidligere med hell, og jeg vil se på nyte investeringer sammen med blant annet Kristian Adolfsen og andre investorer, sier han.

Publisert: 27.10.20 kl. 09:57 Oppdatert: 27.10.20 kl. 10:25