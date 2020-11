OFFENSIVA - OCH NAIVA: Frida Karlsson, her under et pressetreff i Sollefteå i september, mener tidsplanen til det internasjonale skiforbundet er meget for Foto: Erik Mårtensson/TT / TT NYHETSBYRÅN

Karlsson støtter Fallas FIS-kritikk: − Burde ikke være så naive

Maiken Caspersen Falla (30) får nå støtte av svenskenes skiyndling Frida Karlsson (21), som mener det internasjonale skiforbundet (FIS) har lagt opp til et altfor ambisiøst tidsskjema.

I slutten av oktober var Falla klar i sin tale da hun overfor VG forklarte hva hun mente om at FIS hadde lagt opp til en vanlig konkurransesesong på 41 renn.

– Jeg er veldig spent på hvordan skisesongen blir. Jeg syns det høres veldig offensivt ut, og kanskje litt naivt av FIS, å kjøre en vanlig kalender, sa Falla under et pressetreff på Lillehammer.

På svensk side får den norske sprintstjernen gehør fra sine rivaler.

– Jeg mener at man burde lagt en plan som er mer gjennomførbar. Man burde kanskje gått et steg ned på ambisjonsnivået, ikke vært så offensive og naive og regnet med at alt bare kom til å gå feilfritt for seg, sier skiesset Frida Karlsson til Expressen.

De svenske landslagsstjernene har fått med seg debatten rundt den intense kalenderen, som kun har én reservehelg i bakhånd om noe skulle sprekke.

– Jeg har sett enkelte si at tidsplanen er naiv og jeg er enig. Jeg synes det er dumt å ikke prøve å tilpasse situasjonen etter de rådende omstendigheter, og det er litt søkt å tro at vi kan gjennomføre sesongen som vanlig, sier sprintkometen Linn Svahn, stadig til Expressen.

Lillehammer har allerede meddelt at de ikke kan arrangere sin verdenscuphelg, som skulle gått fra fjerde til sjette desember.

– Det er den utviklingen som er i smittesituasjonen som gjør at vi tar denne avgjørelsen. Det har vært jobbet tett og godt med helsemyndighetene og regjeringen. Vi har hatt en god dialog, og en grundig og detaljert protokoll, men vi synes allikevel at risikoen ble for høy, sa skipresident Erik Røste til VG da.

Neste helg skal verdenscupen åpne i finske Ruka, med en sprint, et distanseløp med individuell start og en jaktstart. De norske langrennsløperne åpner på sin side sesongen på Beitostølen førstkommende helg i den nasjonale åpningen.

