MØTTE PRESSEN: Petter Northug holdt pressekonferanse i Trondheim etter at han ble tatt for råkjøring og oppbevaring av narkotika i august i fjor. Tidligere manager Are Sørum Langås foran til høyre. Foto: DAVID ENGMO

Northug om livet etter dommen: − Det har vært tøffe måneder

Petter Northug (35) snakker om livet etter soningen ved rusinstitusjonen Mestringshusene på Bolkesjø i Telemark. Langrennsstjernen forteller at han har det bra nå.

Av Camilla Vesteng

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Northug har snakket med Se og Hør som kom ut tirsdag. Bladet skriver at Northug allerede er ute på permisjon for god og plettfri oppførsel.

– Det har vært tøffe måneder, men det er klart at nå begynner man å få litt avstand til det. Man prøver å bli ferdig med det og komme seg videre. Det som er godt for meg er at ting begynner å bli normalisert igjen. Man er tilbake til en normal hverdag og det er det man ønsker, sier Northug til Se og Hør.

Filmet råkjøring

Northug ble tatt for råkjøring i Trysil-Elverum-området i august i fjor. Han filmet seg selv mens han kjørte, kilometermåleren viste 221 km/t. Det ble også funnet narkotika i Northugs bopel i Oslo. 35-åringen ble dømt til syv måneders fengsel.

Slik var Northugs råskinn av en bil:

les også Ut med Northug – inn med Bjørgen i «Landskampen»

Northug ble i utgangspunktet innkalt til soning ved Trøgstad fengsel. Men som VG skrev i mars, så søkte Northug og fikk innvilget soning ved Mestringshusene i Bolkesjø. Han forteller at han soner sin straff som fortjent.

– Jeg har det veldig bra nå. Men skal ikke legge skjul på at det har vært en skikkelig påkjenning - både fysisk og psykisk. Men nå føler jeg at jeg er tilbake i slag, sier Northug til Se og Hør, som skriver at Northug fortsatt har bolig i Vika i Oslo sentrum.

Slik foregår behandlingen Primærfasen: Gruppeterapi, individuelle samtaler og oppgaver. Varer fra 12–14 uker.

Fordypningsfasen: Rom for bearbeiding av smertefulle minner, skam, skyld sorg og andre traumer.

Hjelp til å skape et liv på utsiden.

Tilbud om ettervern etter endt behandling med mulighet til å besøke institusjonen to ganger hver måned. Kilde: Mestringshusene.no Vis mer

35-åringen tok sitt første VM-gull som ankermann på stafetten i Sapporo i 2007. Det ble til sammen 13 VM-gull og to OL-gull. 12. desember 2018 meldte en svært beveget Northug at karrieren var over.

– Det går veldig bra

Nå satser han som forretningsmann sammen med den erfarne gründeren Jon Inge Gullikstad, som tidligere bygget opp merkevaren Ulvang og Johaug.

– Det går veldig bra med Petter. Det fungerer bra. Petter har det bra. Og han har trent bra, sier Gullikstad til VG tirsdag.

FORRETNINGSPARTNER: Jon Inge Gullikstad (t.v.) er daglig leder og medeier i Brand Assist. Der jobber han sammen med Petter Northug. Her er Gullikstad sammen med Silje Vasvåg og Per Magne Dalen i merkevaren «Northug». Foto: Tore Kristiansen

les også Iversen gråt for Northug etter pallplass: – Ser frem til middag sammen

Merkevaren Northug fikk seg en real trøkk i fjor, men nå er de ved godt mot.

– For vår del har det normalisert seg. Vi har vind i seilene. Vi er positive, sier Gullikstad.

Han vil ikke si noe om soningen. Men forteller at han og Northug har god kontakt.

– Jeg snakket med ham for ikke så lenge siden, sier Gullikstad til VG.

– Hvordan er Northug som forretningsmann?

– Han kan mye. Og det er mye han må lære, svarer Gullikstad.

Etter at Lillestrøm slo Northugs favorittklubb Rosenborg, feiret målscorer Pål André Helland som Northug - etter at han senket gamleklubben:

Håper på comeback

Northug fikk permisjon fra Bolkesjø og var tilstede under sitt eget skirenn «Janteloppet» i Hafjell tidligere i år. Flere av Norges mest kjente skiprofiler deltok.

les også Sundby og co. satser stort sammen med milliardær: – Vi skal bli best

Marit Bjørgen, Martin Johnsrud Sundby og superveteran Anders Aukland er blant Northugs tidligere landslagskolleger som nå satser på langløp. Aukland håper å se Northug tilbake i skisporet.

– Det virker som Petter er i god form, jeg håper han har lyst til å konkurrere, at han gjør comeback. Det hadde vært kjempegøy, sa Anders Aukland til VG i februar.