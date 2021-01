Kommentar

Ulvangs pinlige angrep

Av Leif Welhaven

Vegard Ulvang er misfornøyd med at Norge ikke deltar i Tour de Ski. Foto: Terje Pedersen

Vegard Ulvangs utfall mot norske langrennsløpere er platt og pinlig. Johannes Høsflot Klæbo & co. svikter INGEN ved å droppe å dra fra det ene røde landet til det andre for å gå på ski.

Det er legitimt å ha ulike oppfatninger om toppidrettens spillerom i en ustabil smittesituasjon. Ulike argumenter trekker i ulike retninger, og ingen valg er enkle.

Men både Det internasjonale skiforbundet (FIS) og andre idrettstopper bør være bevisste på at kroppen faktisk er utøvernes arbeidsverktøy.

I den helsekrisen verden står i, er det også fryktelig mange ting som er viktigere enn å arrangere en skitour i flere land.

Selv om mange miljøer ønsker å ta risiko og kjøre på nærmest uansett for å få gjort jobben sin, må vi kunne forvente respekt for dem som så behovet for å dra i brekket for seg og sine midt i en pandemi.

Derfor er det nitrist å registrere hvordan langrennssjefen i FIS virker blind for å se et bilde som er større enn kortsiktige egeninteresser.

Til et visst punkt er det selvsagt til å forstå at Ulvang er så opptatt av kvaliteten på produktet langrenn til enhver tid – det er jo jobben hans. Men vi må samtidig kunne kreve at han ser noen flere perspektiver og proporsjoner enn det fremgår av en uttalelse som «de eneste som svikter er Norge, de klarte ikke å arrangere renn og de stiller ikke til start».

«Svikter», Ulvang? Virkelig?

Hvor er svikten i å sette reduksjon av helserisiko foran å delta i noen skirenn denne vinteren?

Det er overhodet ingenting som ligner å «svikte» ved å utsette et verdenscuprenn, eller at langrennsleiren ut fra omstendighetene og en urovekkende opplevelse i Ruka valgte å si nei for en stund.

Å komme trekkende med bekymring for manglende sponsoreksponering blir ikke bare dumt. Det er trolig også direkte feil. Verdivalg som dette bygger nok omdømme i stedet for å bryte det ned. Det er neppe mindre attraktivt å bli assosiert med Klæbo etter tournekten, for å si det sånn.

Jelena Vâlbe er en annen som har rettet kraftig skyts i norsk retning. «Respektløst», er merkelappen fra henne.

Dette er altså skipresidenten i det russiske forbundet, landet der Sergej Ustjugov er en av de store stjernene.

Ustjogov ble syk med covid-19 i oktober. I desember snakket han om hvordan forsøkene på å komme tilbake hadde vært som å falle ned i et stort hull.

«Dessverre viste konsekvensene seg å være ganske alvorlig for kroppen min. Så alvorlig at jeg fortsatt ikke er frisk», sa russeren.

De ordene bør gjøre inntrykk.

Det er mye vi ikke vet om coronakonsekvenser. Men utøvere som ønsker å tenke ørlite utover gevinster her og nå, bør få slippe den type utfall fra ledere som Ulvang og Välbe.

Om det er noen som svikter eller opptrer respektløst, så er det disse og ikke Klæbo & co.

Likevel er det sider ved den norske linjen det er mulig å diskutere.

Enkelte vil mene det fremstår rart at langrenn har en annen linje enn øvrige grener i samme forbund. Men er ikke det egentlig en demokratisk styrke at de som er tettest på får avgjøre i egen leir?

Skiforbundet har ofte blitt kritisert for maktarroganse, men i denne saken skal de ha ros for skreddersøm.

Derimot er det nok norske utøvere som ikke er enige i valget om å droppe touren, og som slik sett fratas muligheten til å tjene sårt tiltrengte kroner. Her har det trolig vært et dilemma og det er fair å ha ulike syn. Men vi nærmer oss fortsatt ikke noen som «svikter» noe.

En norsk retur til verdenscupen før VM vil sikkert også vekke mer debatt om hvorfor de og de rennene ble droppet, mens det plutselig er greit å reise igjen. Det er en legitim debatt å ta, men det har jo hele veien handlet om å vurdere en situasjon fortløpende. Det er mulig å kritisere valgene for det som kommer, men det er en logisk feilslutning å bruke det som skyts for valg som tidligere er tatt.

Det er en risiko også ved å dra til og delta VM, som føyer det seg inn i rekken av vanskelige valg og avveininger denne vinteren.

Også dette temaet er vrient, i en tid der det ikke veldig mye som fremstår enkelt.

Men én ting er ikke vanskelig i det hele tatt – nemlig å konstatere at Vegard Ulvangs kritikk er en skikkelig retorisk smørebom.