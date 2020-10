BLIR VM-ARENA: Granåsen i Trondheim blir åsted for ski-VM i 2025. Foto: Ole Martin Wold / NTB

Trondheim skal arrangere Ski-VM i 2025

Med Trondheim som eneste søker på Ski-VM om fem år, var det knyttet lite spenning til hvor mesterskapet skal finne sted. Nå er det offisielt bekreftet.

Oppdatert nå nettopp

På en pressekonferanse i regi av det internasjonale skiforbundet (FIS) ble Trondheim tildelt mesterskapet av president Gian-Franco Kasper.

– Tusen takk for tilliten dere viser oss. Vi har jobbet med dette en stund nå, og vi gleder oss til å begynne på den neste fasen. Vi skal gjøre det vi kan for å skape en fest, sier ordfører Rita Ottervik (AP) på sendingen.

Mesterskapet har allerede rukket å bli kontroversielt. Mandag avslørte VG at samarbeidsavtalen mellom Trondheim kommune og FIS ble holdt skjult for bystyrepolitikerne som skulle stemme over den tirsdag.

les også Se oversikt: Hemmelig kontrakt avslører «kjønnsvekting» av VM-grener

Senere samme uke kom det frem at verdien av de ulike rennene er lavere for kvinner enn for menn, da VG fikk tak i den hemmelige avtalen mellom FIS og Trondheim kommune.

VG-kommentator Leif Welhaven kalte avgjørelsen «uryddig» og «uakseptabel», og mener det strider mot det verdigrunnlaget som burde ligge til grunn for mesterskapet.

Det har imidlertid ikke stoppet byen fra å bli tildelt mesterskapet, og etter tildelingen startet en storstilt feiring med byens politikere og næringslivstopper.

Dette er tredje gang trønderne har søkt om mesterskapet, men tapte i 2021 (Oberstdorf) og i 2023 (Planica).

Trondheim har tidligere arrangert ski-VM i 1997.

Publisert: 03.10.20 kl. 17:33 Oppdatert: 03.10.20 kl. 17:44

Mer om Ski-VM Trondheim