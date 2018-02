TAR GREP: Marcus Hellner lar ikke datteren gå i barnehagen i frykt for å bli syk. Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

Hellners uvanlige OL-grep: Holder datteren hjemme

Publisert: 01.02.18 22:47

LANGRENN 2018-02-01T21:47:08Z

Den svenske skiløperen Marcus Hellner (32) har ikke latt datteren Tuva (3) gå i barnehagen siden jul. OL-håpet frykter sykdom.

– Hun har ikke gått i barnehagen etter jul, hun har vært hjemme. Det gjør at de blir mindre syke og ikke drar hjem så mange bakterier, sier Hellner til Expressen .

Er det noe langrennsløperne frykter kort tid før OL er det sykdom. Nylig «skyldte» Marit Bjørgen på sønnen Marius (2) for at sykdommen hun pådro seg i høyden nylig.

Annet kosthold

Ved tidligere mesterskap har Hellner holdt seg borte fra barna for å unngå å bli syk.

– Jeg har vært hjemme, faktisk. Barna har vært syke litt til og fra, men jeg føler meg mye mindre sårbar. Jeg har vært mindre syk og mindre følsom. Jeg spiser mer allsidig. Jeg får i meg bedre mat. Kanskje har jeg ikke vært så forsiktig med det før sier Hellner.

32-åringen har hatt en svak vinter til nå med kun to topp ti plasseringer som beste resultater. Sjetteplassen fra 15 kilometeren friteknikk, som er OL-øvelse, i Davos før jul er beste resultat.

Medalje

Hellner ønsker å gå skiathlon, 15 kilometer og femmila i OL.

– Jeg kjenner jo at det eneste jeg kommer til å være fornøyd med er en medalje. Det har det vært under tidligere mesterskap også. Samtidig er jeg klar over at det er en veldig høy målsetting med tanke på hvordan det har gått tidligere i år, sier han.

Fra før har Hellner to OL-gull og ett VM-gull. Han har lenge vært en av Petter Northugs store rivaler.

PS: OL i Pyeongchang ser du på TVNorge, Eurosport Norge og Eurosport Playerfra 9. februar. Rettighetshaver Discovery og VG har et redaksjonelt samarbeid.