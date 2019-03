Norge vant VM-stafetten etter en overraskende avslutning på løper. Foto: Meek, Tore / NTB scanpix

Kommentar

VM-gull i smøreboden

SEEFELD (VG) Johannes Høsflot Klæbos lekestue på sisteetappen føyer seg inn i en vill rekke av norske VM-prestasjoner. Men æren for gullene bør deles med en gjeng usynlige helter.

Det er noen likhetstrekk mellom fotballdommere og teamet som har ansvaret for utstyret under et mesterskap på ski.

Du hører lite eller ingenting om dem så lenge ting går som de skal, mens et helvete bryter løs dersom noe går galt.

Under OL i Sotsji endte stafettene for eksempel i nasjonal latterliggjøring av smørerne, da skyhøye forventninger ble umuliggjort av håpløse ski.

Stein Olav Snesrud og teamet hans skal ha sin del av rosen for en fantastisk norsk VM. Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

Foran dette mesterskapet var utfordringene store for den relativt ferske smøresjefen Stein Olav Snesrud og hans team, med høye temperaturer og varsel om varierende forhold i snøen.

Væromslaget var radikalt væromslag før fredagens herrestafett, da et solbortskjemt publikum plutselig måtte kle seg for sludd.

Uten at det hadde noen sportslig negativ effekt sett med norske briller.

Nå som VM er på oppløpet, og Norge herjer enda mer enn ventet på medaljestatistikken, er det på tid å sende noen varme ord til nettopp gjengen som ikke er bortskjemt med offentlig ros.

I det store bildet har det vært tydelig gjennom mesterskapet at nivået på de norske skiene har vært skyhøyt.

På stafettens avgjørende etappe er det ingen som skal frata Johannes Høsflot Klæbo noe ære over hvor taktisk og teknisk briljant han er allerede i ung alder, og det så tidvis ut som han lekte med mer rutinerte Sergej Ustjugov.

Men det er heller ikke til å komme fra at det virket som gliden hans var langt bedre enn russerens.

I sum endte det med en merkelig avslutningsetappe, da Ustjugov bare ble borte en runde før mål, slik at Klæbo kunne kontrollere seieren enkelt inn, etter en løpsutviklingen svært få, om noen overhodet, hadde spådd før start.

Dermed fortsetter den norske stafettdominansen, etter at Emil Iversen, Martin Johnrsud Sundby og Sjur Røthe hadde lagt grunnlaget for langrennssportens superstjerne.

For det er nå virkelig bare fantasien som setter grensen for hvor omfattende seiersrekken til Johannes Høsflot Klæbo vil vise seg å bli.

Det vi har sett her i VM, er en ytterligere utvikling av allerede godt dokumenterte taktiske egenskaper, der akkurat passe kynisme får unggutten dit han vil. Han hadde sikkert overvintret før han hadde gått først ned en bakke der han vil ha andreposisjon.

For utlendingene må det selvsagt være litt tungt at Norge ikke bare har de beste utøverne, men også det beste apparatet rundt, med et gjennomprofesjonalisert og kostbart smøreapparat. Forrige sesong var jeg så heldig å få en liten innføring og demonstrasjon av den daværende sjefen for det som ender under skiene, og én ting fremstår glassklart: Ingenting er tilfeldig.

Dersom man ser helt bort fra regler, historie og kutyme i sporten, er det selvsagt mulig å mene at det er noe urettferdig i at Norge har så mye ressurser å legge i potten for å få best mulig ski. Og uansett hvor urealistisk det måtte høres ut, er det et interessant tankeeksperiment å se hvordan langrenn hadde vært uten smørefordeler eller ulemper.

Men slik er jo ikke verden, og vi lever i virkeligheten. Da skal selvsagt Norge gjøre alt de kan for å gi utøverne best mulig drahjelp fra smørefolkets side.

Også denne gjengen har levert til gull i Seefeld.