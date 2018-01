OL I FARE: Sannsynligheten for at Petter Northug blir å finne i OL blir bare mindre og mindre. Foto: Delebekk, Bjørn S.

Northug-trener: – Innforstått med at OL ryker

Publisert: 17.01.18 10:39 Oppdatert: 17.01.18 11:44

LANGRENN 2018-01-17T10:44:53Z

Petter Northug blir ikke med til verdenscuprennene i Planica, og Northug-leiren tror nå at OL ryker for skistjernen.

Petter Northug er fortsatt syk og reiser ikke til verdenscupen i Planica i morgen. Det bekrefter Northug-trener Stig Rune Kveen i en pressemelding fra Skiforbundet onsdag.

– Verdenscupen i Planica utgår, og vi er innforstått med at OL også ryker, sier Kveen i pressmeldingen.

Til VG sier Northugs trener følgende:

– Han har forsøkt seg på en løpetur og såvidt vært innom et styrkerom, men han har ikke trent ute for å si det sånn. Det er god bedring, men faktum er at Planica kommer for tidlig.

– Hvordan takler han at Planica, og dermed sannsynligvis at også OL ryker?

– Han tar det med fatning, men det er veldig bittert at han pådro seg en forkjølelse etter Piteå. Han elsker å gå skirenn, var i dytten treningsmessig, men mistet dermed muligheten til å gå NM.

Vidar Løfshus sa til VG at Northug kunne «skjønnes» inn i en OL-tropp. Kveen har ikke veldig troen på en slik løsning.

– Jeg tror nok at å skjønnes inn i en OL-tropp til en reserverplass er lite aktuelt, men vi få jo eventuelt høre hva landslagsledelsen mente med det utspillet, sier Kveen, som legger til at de ikke har pratet med Løfshus om «skjønnes inn»-utspillet.

Har nok sprintere

Det er fire utøvere på hver distanse i OL. Johannes Høsflot Klæbo er klar og favoritt på sprinten. Kommende skal altså sprinterne ut i en siste verdenscupsprint før OL-uttaket kommer.

Siden Løfshus åpner for muligheten til å ta med Northug på skjønn, så har VG spurt sprinttrener Arild Monsen om det er behov for en ekstra sprinter i troppen.

Han ser ikke behov for det.

– Vil du arrangere noe testrenn eller lignende for Northug?

– Nei, svarer Monsen og legger til:

– Svar utover det henvises til Vidar Løfshus.

Pappa Northug: Tror ikke han er mett

Petters far, John, mener OL-muligheten forsvant for en god stund siden.

– Jeg tror det er sånn at da det ikke ble Tour de Ski på Petter, da gikk toget, sier Northug til VG.

Han sier at han prater minst mulig om ski med sønnen om dagen.

– Han får tenke litt på de gullmedaljene han har fått, sier John Northug, og viser til de 13 VM-gullene og to OL-gullene sønnen har tatt.

– Tror du Petter er mett på skirenn og langrennslivet?

– Nei, jeg oppfatter ham ikke sånn. Han ble syk på et forferdelig tidspunkt da han fikk feber foran rennene i Bruksvallarna, svarer John Northug.

I pressemeldingen vil ikke Løfshus totalt avvise at Northug kan være med til OL.

– Vi har fortløpende kontakt med Petter, sier landslagssjef Vidar Løfshus.

– Sannsynligheten for OL er lav, men døra er ikke helt lukket. Det er fortsatt en åpning for at vi skjønnsmessig kan vurdere Petter inn , legger han til.

PS! Fredrik Riseth og Johan Hoel erstatter Petter Northug på de to distanse han skulle gå i Planica.

Ris eller ros til våre nye artikler? Hjelp oss ved å svare på to superkjappe spørsmål. Gi tilbakemelding!Gi tilbakemelding!