FAR OG SØNN: John Northug mener OL-håpet til sønnen Petter Northug gikk i vasken da han ble vraket til Tour de Ski. Her under Strindheimstafetten. Foto: Alley, Ned / NTB scanpix

Far John Northug: – Tror Petter ga opp OL i julen

Publisert: 10.01.18 13:44

LANGRENN 2018-01-10T12:44:20Z

John Northug tror sønnen Petter Northug (32) mistet troen på olympiske leker allerede i julen.

– Jeg tror OL røk for ham da han ikke fikk gå Tour de Ski. Det skulle være metodikken hans for å komme seg i for, sier John Northug til Adressa og utdyper:

– Det ble klart i jula, det, at det ikke ble noe OL. Det var soleklart. Jeg tror absolutt han tenker sånn. Det er mitt sterke inntrykk, at du ikke kan legge opp trening for å komme i form på samme måte. Det har ikke gått på skinner. Sånn er det.

Northug er blitt syk rett før NM-sprinten torsdag, den første av hans to siste muligheter til å overbevise om at han bør bli tatt ut til OL. Hans siste sjanse virker å være verdenscuprennene i Planica 20/21. januar.

Denne vinteren har Northug blitt vraket fra Tour de Ski og verdenscupåpningen i finske Ruka. Flere av de norske skuffet i Tour de Ski og Sjur Røthe innrømmet at skiyndlingen burde hatt plassen hans.

Northug ble også syk før nasjonal åpning på Beitostølen. Dermed har han levert kun svake resultater i mindre renn denne vinteren.

LES MER: Høsflot Klæbo med Northug-gest på Idrettsgallaen

Far Northug, som er på plass i Gåsbu hvor NM arrangeres, sier til at Adresseavisen at det er motgang som gjør deg sterk, og han håper sønnen tar med seg noe fra motgangsperioden.

Han tror skiløperen fra Mosvik vil satse videre mot neste sesong og VM i Seefeld blant annet uavhengig av hvordan OL-visa ender.

– Sjansene for at Petter går OL er kraftig redusert, selvfølgelig. Det skjønner vi, det skjønner alle. Det er surt. Han har det ikke bekmørkt, men det er ganske grått, sa Stig Rune Kveen til VG onsdag morgen.

Northug har vunnet to OL-gull og 13 VM-gull, men det begynner å bli nesten to år siden han vant et internasjonalt renn.

PS! VG har ikke lyktes å komme i kontakt med John Northug onsdag.

Ris eller ros til våre nye artikler? Hjelp oss ved å svare på to superkjappe spørsmål. Gi tilbakemelding!Gi tilbakemelding!