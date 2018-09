OPPTATT MANN: John Christian Elden forsvarer i øyeblikket Eirik Jensen, men tar seg tid til andre rettslige tvister i tillegg. Foto: Tore Kristiansen

Elden om politiets Skofterud-info: – I beste fall uskjønnsomt

2018-09-04

Advokat John Christian Elden er kritisk til at politiet gikk ut med at Vibeke Skofterud hadde over 0,8 i promille da hun omkom i en vannscooter-ulykke i Arendal i sommer.

Publisert: 04.09.18 15:47 Oppdatert: 04.09.18 16:01

Det var på Twitter mandag morgen at advokat Elden først uttrykte sin skepsis til at politiet informerte om at Vibeke Skofterud hadde promille da hun døde .

– En sak som etterforskes der den mistenkte er avgått ved døden. Det skal da aldri hevdes eller påstås skyld. I strid med menneskerettighetene om privatlivets fred for pårørende, skrev advokaten i den første av totalt syv meldinger.

Overfor VG utdyper John Christian Elden, som for tiden forsvarer Eirik Jensen :

– Her har det vært begravelse for flere uker siden. Saken er avsluttet. Å ta den opp igjen med en påstand om at avdøde har vært alkoholpåvirket, det er helt unødvendig, sier den profilerte forsvarsadvokaten.

I et rettslig perspektiv mener Elden det grunn til å stille spørsmål ved om det i det hele tatt er lovlig for politiet å gå ut med slik informasjon. Han henviser til en sak han selv har ført for Høyesterett.

– Jeg forsvarte en politijurist som hadde sagt til en onkel hvilken påvirkningsgrad av hasj nevøen hans hadde. Det ble politijuristen tiltalt for, det var brudd på taushetsplikten, han hadde ikke anledning til å gå ut med det selv om det var skrevet et forelegg og saken dermed var påtaleavgjort, forklarer Elden.

Unni Guldberg er politiadvokat for Agder politidistrikt, og oppført som politiets kontaktperson i saken.

– Hvorfor valgte dere å gå ut med at Skofterud hadde over 0,8 i promille?

– Det var en opplysning vi fikk og som var etterspurt: En bekreftelse av det vitnene sa i forrige runde, og da valgte vi å gå ut og bekrefte det. Det hadde vært litt rart å holde opplysningene tilbake, og vi la de også ut i samråd med de pårørende, sier politiadvokaten til VG, men bemerker at det «dermed ikke er sagt at mediene skriver om det».

Advokat Elden mener det ikke er avgjørende om de pårørende er informert eller har gitt sitt samtykke.

– Det er antagelig ikke tilstrekkelig fordi det er avdøde og hennes interesser som er vernet av dette, sier han til VG.

– Elden setter spørsmålstegn rundt lovligheten av å legge ut slike opplysninger. Var det et tema om dere skulle legge det ut i det hele tatt?

– Det var selvfølgelig et tema, men her var det allerede opplysninger om alkohol, og da var det viktig å bekrefte at ja, det var det. Detaljer rundt det er rammet av personvern, og der er jeg enig med Elden, men det er en forskjell på å si at det var påvirkning og hvor mye hun var påvirket, sier Guldberg.

VG-nyhetsredaktør Tora Bakke Håndlykken gir følgende svar på hvorfor VG valgte å omtale politiets opplysninger mandag:

– Når politiet går ut med helt sentrale opplysninger, mener vi det er riktig å omtale disse. Informasjonen er med på å tegne et klarere bilde av hva som skjedde på den fatale turen, og politiet sier også at promillen kan være en av årsakene til ulykken. Vi forstår samtidig at opplysningene kan være belastende for de nærmeste og også at saken vekker følelser hos mange lesere. Likevel har vi et ansvar for å bringe viktige opplysninger som dette videre, slik vi også gjør når vi skriver om en rekke andre ulykker eller dødsfall, sier Håndlykken.