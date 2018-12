STAVBREKK: Johannes Høsflot Klæbo ble forbannet etter stavbrekket ødela semifinalen på Lillehammer-sprinten. Arrangøren av verdenscuprennet sliter verre. Foto: Meek, Tore / NTB scanpix

FIS-topp bekymret for langrennsfremtiden: – Veldig alvorlig

LILLEHAMMER (VG) FIS-direktør Jürg Capol mener situasjonen er i ferd med å bli alvorlig for langrennsverdenscupen. På Lillehammer er arrangøren i realiteten teknisk konkurs.

Det er flere grunner til at markedsdirektøren i FIS nå mener det kan bli kritisk for langrennsverdenscupen fremover. Sveitseren, som tidligere var renndirektør for langrennsverdenscupen, peker på:

At økonomien til mange arrangører blir dårligere på grunn av at flere nasjoner nå selv har ønsket å selge egne markeds- og medierettigheter.

At 90 prosent av arrangørene i verdenscupen ikke har økonomisk fremgang.

At det tyske selskapet Viessmann trakk seg ut som sponsor for langrenn etter 16 sesonger på grunn av liten interesse i store markeder, som Tyskland.

At det blir stadig mindre TV-tid i store markeder som Tyskland og Polen.

– Det er veldig alvorlig. Og hvis vi holder på konseptet der nasjoner selger egne rettigheter, blir det enda verre. For meg er det et rødt signal som kommer, sier Capol til VG.

Han forteller at det tyske selskapet Viessmann ikke lenger var interessert i langrenn, selv om de har beholdt sponsoratet for hopp og kombinert.

– Langrenn var mye større for noen år tilbake i Tyskland. I Polen har det vært mye større. Man taper i de store markedene og det er hovedgrunnen, sier Capol og påpeker at Norge har stor interesse for sporten, men at det er mindre penger i Europa og Amerika.

Den sveitsiske FIS-direktøren mener mange ikke har forstått faren. Han er klar på at forandringer nå må til.

– Noen nasjoner var ikke fornøyde og mente det ville bli bedre om de opererte på egenhånd. For de aller fleste er det ikke blitt bedre på egenhånd, sier Capol.

Én av arrangørene som sliter økonomisk, er Lillehammer . I helgen arrangerer de både langrenn, kombinert og hopp. Lokalavisen Gudbrandsdølen Dagningen skrev i forrige uke at arrangøren er teknisk konkurs og må drive på kommunens nåde på grunn av stor negativ egenkapital. Situasjonen betegnes som kritisk, og regnskapene til Lillehammer Skifestival AS viser at situasjonen har forverret seg de siste årene. Men medeierne kommunen og skiforbundet bestemte at årets arrangement skulle gå som planlagt.

– Det er et typisk eksempel på at arrangørene sliter økonomisk, og jeg tror ikke det er bra for langrennssporten om vi skal være halvparten av helgene i Norge. Det blir ikke World Cup av det, sier arrangementssjef Terje Lund i Norges Skiforbund til VG.

Denne vinteren måtte for eksempel franske La Clusaz gi fra seg langrennsverdenscupen på grunn av økonomiske problemer. Arrangementet ble flyttet til Beitostølen.

– Vi ønsker at det rennet skulle gått i Frankrike, men tok over det arrangementet for å sikre at løperne fikk konkurranser hver helg, sier Lund.

Han opplyser at hopp har et større marked internasjonalt, men at langrenn er et meget viktig nasjonalt marked i Norge. Men han sier det er store forskjeller internasjonalt når det gjelder dette styrkeforholdet.

FIS-direktør Capol påpeker at noen arrangører har bra økonomi, men sier 90 prosent av arrangørene i verdenscupen totalt sett ikke har fremgang. Han forteller at det spesielt er i alpint kontantflyten er, og at det er alpint og hopp som er store i det europeiske markedet.

– Lillehammer er teknisk konkurs og i Norge er det nok penger. Andre steder er det enda verre. Det er noe feil i systemet, sier Capol.

Han påpeker at de aller fleste arrangører i Mellom-Europa er helt avhengig av midler fra turistnæring og lokalpolitiske midler for å få det til å gå rundt.

Etter at Petter Northug gikk tilbake til landslaget, ble det umulig for Coop å fortsette sin privatsatsing med skistjernen. Før sommeren gikk de inn som sponsor for langrennsverdenscupen og er nå sammen med Audi de to sponsorene til hele langrennsverdenscupen.

Capol er fornøyd med at det nå har kommet et norsk selskap fordi de opererer i det landet der langrenn er mest populært. Han mener aksjonen til det norske laget og to andre nasjoner, som teipet over Coop-logoen på oppvarmingsvestene, etter rettighetskonflikt med FIS , viser at de ser på egne interesser og ikke helheten.

Torsdag så Lund det på en annen måte i konflikten med FIS og mener det må være balanse mellom profileringen av arrangørenes egne sponsorer og FIS sine sponsorer.

– Det er krevende økonomi for å få dette til å gå rundt. Så det må være balanse, sier Lund da han pratet med VG torsdag formiddag, da han var klar på at de var uenige med FIS om sponsorrettighetene på de mye omtalte oppvarmingstrøyene.