TILDEKT: Therese Johaug med teipet oppvarmingsnummer på trening i dag. Foto: Meek, Tore / NTB scanpix

Skiforbundet i konflikt med FIS: Reagerer på norsk protestaksjon

LANGRENN 2018-11-29T15:06:23Z

LILLEHAMMER (VG) Det norske laget teipet over Coop-reklamen på oppvarmingsnummeret på grunn av en konflikt mellom Norges Skiforbund og FIS.

Det kan ende med bøter, forteller markedssjefen i Det internasjonale skiforbundet (FIS) til VG.

Det var godt synlig at norske løpere og støtteapparat under treningen torsdag formiddag hadde teipet over Coop-reklamen på oppvarmingstrøyen, som de er nødt til å gå med på trening. Markedssjef Jürg Capol i FIS reagerer og mener det er et regelbrudd fordi vesten er å regne som en akkreditering og at man ikke kan teipe over vesten slik man selv vil.

– Latterlig

– Det har vært på samme måte de siste 15 årene og da har det blitt godkjent. Så egentlig er det latterlig når man kommer på det sekstende året og ikke godkjenner det. Da kan man ikke ta det så alvorlig, sier Jürg Capol, markedsdirektør i FIS, på spørsmålet til VG.

Han påpeker at det kan ende med bøter når vesten manipuleres, og at det i så fall vurderes i juryen for rennet.

Arrangementssjef Terje Lund i skiforbundet sier aksjonen, som ble omtalt av NRK rett før VG i ettermiddag og gjaldt det norske, svenske og tyske laget, kommer etter en langvarig uenighet med Det internasjonale Skiforbundet siden våren. Han mener FIS ikke har rettighet til å profilere sponsorer på oppvarminstrøyer utøverne er pålagt å gå med på trening.

– Oppvarmingsnumrene er ikke nedfelt i regelverket som en kommersiell rettighet som FIS har. Og da mener vi at de heller ikke kan ta seg til rette med å eksponere sine sponsorer på den, sier Lund til VG.

Man kunne se forskjellen på de norske utøverne og en rekke utenlandske utøvere på stadion i dag. Coop-logoen var stor og synlig på oppvarmingstrøyene til utenlandske lag, mens det var teipet over av de norske, svenske og tyske.

Lund sier det ville blitt samme reaksjon uansett hvilken sponsor det er. I langrenn er dette nå Petter Northugs tidligere sponsor Coop, som sponser langrennsverdenscupen. I kombinert er sponsoren Viessmann, og Lund peker på samme problem der.

– Det er en internasjonal prinsippsak og har ikke noe å gjøre med hvilke sponsorer det er. Prinsippet dreier seg om at arrangørene og forbundene må få profilere sine sponsorer og det er det som er hovedsaken nå. Dersom vi skal gjøre det bærekraftig for våre arrangører å arrangere verdenscup så må vi også ha eksponeringsmuligheter. Og når det ikke er forankret i regelverket, som en rettighet FIS har, så kan vi i alle fall ikke gi dem det uten videre, sier Lund som venter på at FIS-ledelse skal ankomme Lillehammer i helgen.

Han sier de forsøkte å finne en løsning med FIS før verdenscupåpningen i Ruka, men at det ikke lyktes. Og derfor sier han de ikke så noen annen løsning på Lillehammer enn å dekke til sponsormerket. Han sier deres forslag har vært å lage nøytrale vester for deretter å bli enige om veien videre til våren.

– Det har FIS sagt nei til foreløpig, sier Lund.

Reagerer på Skiforbundet

Coop, som nå sponser verdenscupen i langrenn, sier gjennom kommunikasjonsdirektør Bjørn Takle Friis til VG:

– Vi forholder oss til den dialogen FIS har med Skiforbundet og er egentlig ikke noen part i saken. Men det er spesielt at de kommer nå etter så mange år og når verdenscupen er tilbake i Norge, sier Takle Friis og påpeker at de har tidligere konflikter med Skiforbundet friskt i minnet og peker på da de ikke ble ny sponsor for Skiforbundet sist vår .

Det gjelder også blant annet den årelange konflikten mellom Northugs privatsatsing sponset av Coop og skiforbundet.

– Vi lukter at dette handler om Coop og ikke noe annet. Det harmonerer ikke. De får ikke mer eksponeringsmulighet ved å teipe over. Det faller på egen urimelighet, sier Takle Friis.

– Dette er nok et eksempel ekstremt dårlig dømmekraft skiforbundets side. Det blir mer og mer tydelig at dette handler om Norgesgeuppens avtale med Skiforbundet. Og at det er Coop-logoen som smerter her, sier Friis.

Norgesgruppen har sponsoravtale med Skiforbundet og forlenget sitt sponsorat i våres, da bransjekonkurrenten Coop også ønsket det sponsoratet.

Kommunikasjonssjef i Norges Skiforbund, Espen Graff, avviser at FIS-konflikten har noe å gjøre med dårlig dømmekraft og press fra sponsorer. Han viser til det arrangementssjef Lund har sagt, men svarer:

– Utgangspunktet for dette er uenighet om noen markedsprinsipper og beslutninger i FIS. Det har ikke noe med Norge å gjøre overhodet. Det er derfor nasjoner som Sverige, Sveits og Tyskland har akkurat samme innstilling som Norge, sier Graff.