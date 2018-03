KAN SE FREMOVER: 17. februar var Johaug tilbake på landslaget. Hun er klar til neste sesong. Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

Svensk kommentator til Johaug: - Du er tilgitt

Therese Johaug (29) ønskes velkommen tilbake med åpne armer av Expressen-kommentator Tomas Pettersson.

Vi må fortsatt vente til neste november for å se Therese Johaug konkurrere som vanlig igjen etter dopingdommen , men allerede nå ønsker Tomas Pettersson henne velkommen tilbake i langrennssirkuset.

– Om én måned er Johaugs utestengelse over. Therese Johaug er fri til å konkurrere igjen, og tas imot med åpne armer av det norske landslaget. Det burde alle vi andre også gjøre, skriver han i en kommentar for svenske Expressen , og mener det ikke er rom for å fortsette å kritisere eller håne den norske skiyndlingen.

– Er det noe skiverdenen trenger neste sesong, er det Therese Johaug, fortsetter Pettersson.

Det begrunner han med at vi i dag, søndag, ikke bare er vitne til verdenscupavslutningen i langrenn, men også et adjø til noen av de store innenfor sporten. Kikkan Randall, Aino Kaisa Saarinen og Anna Haag har allerede varslet at de gir seg. Ennå er det usikkert om Marit Bjørgen og Justyna Kowalczyk fortsetter.

– Det er fem av de aller sterkeste navnene i hele verdenscupsirkuset. Fem kvinner som har vært forbilder ikke bare i sporet, men de har alltid turt å si hva de tenker. Alltid uredde. Klare til å påpeke feil, skriver Pettersson, og fortsetter.

– Det kommer til å bli tomt uten dem. Betydelig mer profilløst. Så velkommen tilbake, Therese Johaug. Du trengs. Og du er tilgitt.