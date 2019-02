Gull-Falla ut mot norske journalister

SEEFELD (VG) Maiken Caspersen Falla føler seg urettferdig behandlet av norske medier. Det forteller 28-åringen til VG etter å ha forsvart verdensmestertittelen fra Lahti-VM på en overlegen måte.

Caspersen Falla tok OL-gull på sprint i 2015, VM-gull på samme distanse i 2017 og vant igjen her i Seefeld torsdag ettermiddag. Likevel er det gjentatte ganger blitt snakket om andre navn som større favoritter enn henne foran flere mesterskap de siste årene.

Nå forteller Caspersen Falla at hun har reagert på mange av spørsmålene og oppslagene i norske medier.

– Jeg har jo tenkt litt over det. Det hadde jo vært litt kult hvis jeg følte at mediene heiet på meg av og til. Litt god stemning og: «Heia, Maiken!». Men jeg er vant til å ikke få det. Jeg får heller kritikk og beskjed om at jeg må skjerpe meg. Det bruker jeg som motivasjon, sier Caspersen Falla til VG.

SUVEREN: Caspersen Falla parkerte konkurrentene da hun tok et nytt VM-gull. Foto: Bjørn S. Delebekk/VG

Brukt kritikk som motivasjon

– Hvilke type ting er det du tenker på da?

– Hvis du var på pressekonferansen i går, for eksempel ... Det hadde vært litt kult med en litt mer glad stemning hvor de norske utøverne ble heiet på, forteller Caspersen Falla om seansen hvor blant andre supertalentet Kristine Stavås Skistad ble lansert som den største gullkandidaten av en ekspert.

Stavås Skistad var for øvrig uheldig på dagens sprint og røk ut i semifinalen etter å ha falt

Samtidig sier Caspersen Falla at hun ikke lar kritikk gå innpå henne.

– Det er veldig gøy (å ta gull) uansett hva andre sier. Jeg er heldigvis skrudd sammen sånn at jeg ikke tar meg nær av sure kommentarer og kritikk. Jeg prøver å snu det til noe positivt og fokusere på det jeg kan gjøre noe med. Det har jeg klart. Det er vel kanskje derfor jeg kan stå her, smile og være glad.

Savner støtte

Torsdag vant Caspersen Falla over kvinnen som ble lansert som favoritt av mange før start, Stina Nilsson. Den svenske damen ble henvist til sølvplassen, mens Mari Eide tok bronsen.

Med den vanvittige prestasjonen har 28-åringen fra Akershus igjen vist hvem som er verdens beste sprinter.

På spørsmål om hun samtidig føler at hun har norsk mediene imot seg, svarer hun slik:

– Nei, jeg skal ikke lage noen store overskrifter ut av dette her. Det er bare det at jeg savner den positive stemningen og at vi, de norske sprintjentene, kan bli litt heiet på i stedet for å få kritikk. Det hadde vært kult å ha fått et klapp på skulderen, og at det ikke bare var seier hver gang som var forventet, sier Caspersen Falla, som søndag kan sikre Norge en ny triumf på lagsprinten.

Welhavens reaksjon

VG-kommentator Leif Welhaven så torsdag Caspersen Falla vinne gull fra tribuneplass her i Østerrike. Han har liten forståelse for sprintdronningens opplevelse av møtet med norske medier.

– Dette føyer seg inn i rekken av idrettsutøvere som ikke helt forstår medienes rolle og funksjon. Det er ingen mangelvare på gladjournalistikk rundt norske idrettsprestasjoner. Hvis det er noe som mangler i norsk presse, er det heller at vi jobber for å ha en tilstrekkelig kritisk sans, sier Welhaven, før han fortsetter.

– Caspersen Falla har hatt problemer tidligere i sesongen. Da er det vår jobb å stille spørsmål. Vi skal ikke opptre som en heiagjeng. Den oppgaven kan fansen ta seg av. Nå som hun har forsvart VM-tittelen, fortjener hun selvfølgelig all mulig positiv oppmerksomhet som følger med.