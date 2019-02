I FORBUNDETS KLÆR: Petter Northug på vei bort fra TV 2 Camp Seefeld-studio etter kombinertrennet fredag, iført skiforbundets overtrekksdress og sponsorlogoer. I studioet bak er han ekspert på dagtid og kveldstid under VM i Seefeld. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Reagerer på Northugs dobbeltrolle: – Det burde TV 2 skjønne

SEEFELD (VG) Samtidig som han har inngått avtale som TV 2-ekspert i ski-VM, er Petter Northug under kontrakt med Skiforbundet frem til 1. mai. TV 2 forteller at de ikke har opplyst om dette i sendingene.

Northug er ekspert for TV 2 underveis i VM-rennene og deretter på kveldene under programmet Camp Seefeld. Samtidig opplyser Skiforbundet til VG at skistjernen fullfører kontrakten med dem til 1. mai og gjør kommersielle oppdrag for forbundet, til tross for at han lagt opp.

Det mener ekspert på presseetikk Gunnar Bodahl-Johansen er klar rolleblanding og peker her mot TV 2s vurderinger. TV 2 mener de og Northug unngår å havne i problematiske situasjoner gjennom å ha ytterligere en ekspert i VM, Petter Skinstad, som kommenterer nyhetsbildet.

– Man kan ikke ha dobbeltrolle der man samtidig har en kontrakt med Skiforbundet. Det burde TV 2 skjønne om ikke Northug tenker på det, sier Bodahl-Johansen, som omtales som en nestor innen presseetikk og offentlighetslovgivning, til VG.

TV 2 forklarer

Sportssjef i TV 2 Sporten, Vegard Jansen Hagen påpeker at det ikke er noen hemmelighet at Northug har kontrakt med Skiforbundet til 1. mai.

Men på spørsmål om TV-kanalen har opplyst på sine medieflater om Northugs pågående kontrakt med Skiforbundet, svarer han at de ikke har gjort noe nummer ut av det i sendingen. Men han forteller at det er helt uproblematisk å være åpen om vurderingene som er gjort og Northugs rolle for TV 2 i VM når noen spør.

– For å unngå at Petter og vi havner i en skvis, har vi også Petter Skinstad på plass i Seefeld for å kommentere det øvrige nyhetsbildet i VM i det Northugs kontrakt kan bli problematisk. Vi har flere eksperter med nærhet og ulik kompetanse, skriver Jansen Hagen i en sms til VG.

Bodahl-Johansen er oppgitt over hvordan det stadig kommer saker innen idrett der ulike roller kombineres, i hans øyne på en problematisk måte.

– Det er snakk om tilliten man skal ha til TV 2. Alle skjønner at det er attraktivt å knytte til seg Northug, men man kan ikke ha dobbeltrolle. Men det skjer stadig vekk i idretten. Det er rart at idretten betrakter seg som noe annet. Det er samme krav til redaksjonell virksomhet innen sportslig side som alle andre, sier han og peker mot TV 2.

– Jeg syns det er uakseptabel rolleblanding, sier Bodahl-Johansen og påpeker at det advares mot slikt i pressens vær varsom-plakat, som omhandler yrkesetikk.

Han mener omfanget av TV 2s samarbeid med Northugs er av en størrelse som gjør at dobbeltrollen slår inn.

– Like attraktiv nå

Langrennssjef Espen Bjervig i Skiforbundet forteller til VG at Northug skal bidra for dem ut kontraktstiden ut april, selv om han la opp i desember. Det bekrefter også Terje Hallan, som nå fungerer som Northugs manager. Han har også vært trønderens kapitalforvalter i flere år.

– Vi skal ha respekt for at han ikke går på ski lenger. Men nå skal han være med på noen oppdrag med våre samarbeidspartnere. Hans erfaring og hans person er like attraktiv nå som da han gikk, sier Bjervig.

Han påpeker at kontraktene deres med løperne ikke er et ansettelsesforhold, men gjør det klart at avtalen med forbundet innebærer at Northug er innenfor Skiforbundets stipendordninger, der løperne ligger på grunnlønn rundt 340.000 kr i året.

Terje Hallan sier at TV 2s avtale med Northug ble inngått i to deler. Først da han var aktiv skiløper og deretter da han ikke lenger var aktiv.

– Når han da offisielt la opp gikk vi i diskusjon med TV 2 og Norges Skiforbund om de fant det problematisk. Det var det ingen som gjorde, sier Hallan.

Vegard Jansen Hagen i TV 2 påpeker at de er meget godt fornøyd med å ha Northug på plass for dem i Seefeld. Der har skistjernen sittet sammen med tidligere langrennssjef i Skiforbundet og direktør i Swix Åge Skinstad, som også er TV 2-ekspert.

Kontraktsfestet

Han mener at dersom ikke Northug har tillit når han vurderer det sportslige i et VM, så er det for han vanskelig å skjønne hvem som skal ha det.

– Gjennom en lang og begivenhetsrik karriere har Petter vist at han sier ting akkurat slik som han ser dem, uansett kontraktsforhold. Slik vil det være i Camp Seefeld også, det viser Petters bidrag til sendingene så langt, skriver Jansen Hagen.

NRKs sportssjef Egil Sundvor opplyser at de har det kontraktsfestet at ekspertene deres skal opplyse om nye verv og oppdrag som kan påvirke deres rolle hos dem. Han innrømmer at det er et krevende terreng.

– Alle eksperter har lagt frem sine potensielle bindinger før signering og vi er nøye med å gå gjennom våre etiske retningslinjer for dem, forteller Sundvor og sier at de oppdaterte status for alle eksperter for rundt ett år siden.

Han påpeker at det i enkelttilfeller har vært stor forståelse når eksperter enten må avslutte andre oppdrag eller verv eller ikke kan gjennomføre enkelte oppdrag for dem.