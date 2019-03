arrow-left































arrow-right expand-left Foto: NTB SCANPIX OG BJØRN S. DELEBEKK

Klæbo etter rykket som ga stafettgull: – Jeg skulle bare kødde litt

SEEFELD (VG) Johannes Høsflot Klæbo (22) ble selv overrasket etter rykket på Sergej Ustjugov som ga gull på VM-stafetten.

Publisert: 01.03.19 14:53 Oppdatert: 01.03.19 15:25







– Jeg vet ikke hva som skjedde. Jeg fikk noen billige meter på den andre runden. Jeg tenkte jeg bare skulle kødde litt, så var det plutselig ti sekunder. Da skjønte jeg «nå må jeg bare gå inn til mål», sier Klæbo til NRK.

Det er Norges 10. strake gull på VM-stafett. De norske langrennsherrene har tatt fem av fem gull i Seefeld.

På vei inn til målstreken, hvor lagkameratene Emil Iversen, Martin Johnsrud Sundby og Sjur Røthe ventet, tok Klæbo seg god tid til å applaudere og vinke til publikum.

Det ble, som mange spådde, en gullduell mellom Norge med Johannes Høsflot Klæbo og Russland med Sergej Ustjugov på siste etappe.

Men det ble ikke så spennende som mange trodde - slik kom avgjørelsen:

Ustjugov, som har hatt et veldig skuffende VM, gikk førstedelen i front. Men det gikk ikke fort og russeren så frustrert ut. Ut på den siste runden rykket Klæbo på flata og fikk raskt 20 sekunder til Ustjugov.

– Jeg vet ikke om jeg tror på det jeg ser nå. Det er utrolig, sa Martin Johnsrud Sundby til NRK da Klæbo fikk luke.

– Jeg trodde ikke det skulle skje. Det er kult å gjøre det på denne måten, sier Klæbo til NRK.

Før løpet var han preget av store nerver.

– Jeg har ikke hatt det noe bra og hendene mine skalv i morges. Jeg har vært kald, men nå er det bra. Det er fantastisk å vinne skirenn og stafett er noe spesielt. Du føler du går for hele landet. Det er en stor lettelse, sier Klæbo.

Etter rennet meldte NRK-kommentator Jann Post at Ustjugov trøblet med sykdom i forkant.

les også Skiløper innrømmer alt: Denne treneren var dopingkontakten

– Jeg vet ikke helt hva som skjedde, sukket Markus Cramer, russisk landslagstrener, til NRK.

– At Ustjugov sprekker på siste etappe, hadde vi ikke trodd. Det viser at stafett er stafett, sier Vidar Løfshus, landslagssjef til NRK.

På sprinten under VMs åpnindsdag, hvor Klæbo tok gull, havnet de to i klammeri. Ustjugov var også forbannet på Klæbo etter en jaktstart i Tour de Ski på grunn av at Klæbo ikke gjorde noe av drajobben underveis, før nordmannen knuste Ustjugov på oppløpet.

les også Northug om Halfvarsson-sprekk: Må få fengsel for det der

Emil Iversen åpnet og vekslet i tet med Russland og Tyskland, videre fulgte ytterligere seks lag like bak.

– Jeg er stolt av å få være med på dette. Jeg er veldig fornøyd med min etappe, sier Iversen til VG.

Han var utslitt etter sin første mesterskapsstafett:

På andre etappe satte Calle Halfvarsson stor fart innledningsvis. Mot slutten, da Martin Johnsrud Sundby, Iivo Niskanen og Aleksandr Bessmertnykh satte tempo, forsvant Halfvarsson og vekslet hele 27 sekunder bak.

Til Petter Northugs store fornøyelse:

Jens Burman gikk Sverige raskt opp på tredje etappe, men falt omtrent like fort av. Franske Clement Parisse tok inn 35 sekunder, før også franskmannen måtte glippe da tettrioen satte opp farten. Matti Heikkinen falt av før siste veksling og tapte 17 sekunder.

Frankrike tok bronsen i spurtkamp mot Finland. Sverige ble nummer fem.

Husk at du kan følge @vgsporten på Instagram: