FEMMILSDUELL: Algo Kärp (t.v.) bak Eldar Rønning (nummer 16) på Kollen-femmila i 2014. Til høyre er japanske Keishin Yoshida. Foto: Bendiksby, Terje / NTB scanpix

Estisk avis: Ny langrennsutøver innrømmer bloddoping

To estiske langrennsutøvere ble tatt for bloddoping under ski-VM i Seefeld. Nå står en tredje frem: Algo Kärp (33).

Publisert: 05.03.19 00:16







Det er overfor den estiske avisen Õhtulehe at 33 år gamle Kärp bekjenner sine synder mandag.

Det gjør han etter at lagkompisene Karel Tammjärv og Andreas Veerpalu ble tatt midt under VM i Seefeld.

les også Arrestert ski-lege fikk dopingutstyr etter sykkelskandale

– Jeg velger å stå frem selv om jeg risikerer å ødelegge mange relasjoner. Jeg kan ikke leve med meg selv om jeg ikke forteller dette. Jeg angrer veldig på at jeg tok en så dum beslutning, sier Kärp til den estiske avisen, ifølge svenske Aftonbladet.

Som Tammjärv gjorde i forrige uke, sier Kärp at det hele begynte sommeren 2016. Han hevder at han da ble satt i kontakt med den tyske legen Mark Schmidt, som pekes ut som hjernen bak dopingringen.

– Det var treneren vår Mati Alaver som satte oss i kontakt. Det var ikke på mitt initiativ, hevder Kärp, og gjentar med det uttalelsene til Tammjärv fra forrige uke.

– Jeg trodde virkelig at bloddopingen skulle hjelpe meg opp på topp 10-plasseringer, men faktum er at det ikke hjalp. Det er ganske ironisk at jeg gjorde mitt beste resultat da jeg var ren, sier Kärp.

les også Ny syklist fra Østerrike står frem i dopingskandalen

Kärp har en 17. plass fra femmila i OL i Pyeongchang som sitt beste resultat.

Nyheten kommer i kjølvannet av dopingskandalen som rullet opp midt under Seefeld-VM.

Les også: 13 spørsmål og svar om dopingsaken

Der ble totalt fem langrennsutøvere − to fra Estland, to fra Østerrike og Aleksej Poltoranin fra Kasakhstan − tatt for doping.

Én av dem, østerrikske Max Hauke, ble tatt på fersk gjerning. Se videoen her (29 sekunder ut):