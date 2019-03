Falla overlegen i Drammen nok en gang - femte seier på seks år

DRAMMEN (VG) Det er ingen tvil: Maiken Caspersen Falla er dronningen av Drammen. Hun var overlegen på sprinten nok en gang og knuste Stina Nilsson på oppløpet, mens Astrid Uhrenholdt Jacobsen sikret dobbelt norsk.

Publisert: 12.03.19 14:39 Oppdatert: 12.03.19 15:01







For hun var først i hvert heat helt frem til finalen, og Nilsson klarte ikke å tukte den norske sprintverdensmesteren. Svensken stivnet og ble forbigått av både Natalija Neprjajeva og Jacobsen på oppløpet.

Dermed vant Falla sin fjerde strake sprintøvelse.

– Jeg tror at teknikken min passer veldig bra for oppløpet, og overkroppen min er så sterk - derfor går det så bra for meg her, sier hun på arenaen.

Jacobsen var veldig fornøyd med sin pallplass.

– Det er mer overraskende at jeg blir nummer to enn at Maiken vinner. Jeg er veldig overrasket, og må takke Ole Morten (Iversen, trener) som overtalte meg til å gå når jeg ikke hadde troen, sier hun til NRK.

Slaktet seg selv

Verre gikk det for Ingvild Flugstad Østberg, som ikke var nådig med seg selv etter at hun tapte dyrebare poeng i verdenscupsammendraget. Hun røk ut allerede i kvartfinalen.

– Jeg er ganske forbannet, men må samle meg litt. Jeg hadde virkelig alle muligheter, og nå føler jeg at jeg gir bort den gule trøya. I dag er jeg ikke god nok, men jeg kan ikke gjøre annet enn å kjempe på videre, sier Østberg til VG.

I verdenscupavslutningen kjemper Gjøvik-jenta en innbitt kamp om sammenlagtseieren med russiske Julija Neprjajeva, som tok innpå hele 42 poeng vis-a-vis Østberg.

For russeren tok tredjeplassen og tok et solid jafs inn på Østberg når kun to verdenscuphelger (Falun og Canada) gjenstår. Østberg leder med to poeng foran den høydramatiske avslutningen.

– Det var et utrolig dårlig innslag, sier Østberg om avslutningen, som kun holdt til en 19. plass totalt.

FRUSTRERT: Ingvild Flugstad Østberg hadde en ledelse på 50 verdenscup-poeng, men ble bare nummer 19 på sprinten i Drammen. Dermed tapte hun hele 42 poeng vis-a-vis Neprjajeva. Foto: Bjorn Steinar Delebekk

Skistad droppet

Det var knyttet store forventninger til hjemmehåpet Kristine Stavås Skistad, som falt i sprintsemifinalen i VM i Seefeld.

Men selv om hun klarte å kvalifisere seg til kvartfinalene på prologen, valgte hun å trekke seg.

– Jeg har hatt feber de siste dagene, og velger heller å lade opp til sprinten i Falun (kommende helg), sier hun til VG.