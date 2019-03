Johaug fortsatt ubeseiret hele sesongen: Knuste konkurrentene i Falun

Therese Johaug (30) tok en ny overbevisende seier i verdenscupen og er på vei mot Marit Bjørgens historiske rekordskjema.

Søndag tok Johaug sin 10. verdenscupseier denne sesongen av ti mulige på distanserenn hun har stilt opp i denne sesongen. Det kommer i tillegg til de tre VM-gullene som også gjorde henne ubeseiret på distanserenn i mesterskapet også.

Nærmest i Falun var svenske Ebba Andersson, som var preget av sykdom under VM. I Falun var den svenske løperen til slutt 18,5 sekunder bak løperen fra Dalsbygda.

– Det kjentes bra. Men jeg tror alle sammen sitter med samme følelse som meg at det ble dårlig teknisk, kaving og masing og at man følte man aldri fikk fine og rene skyv. Men det er nok ikke bare meg som føler det. Jeg pratet med mange som syns det var vanskelig i dag, sier Johaug til NRK etter målgang da hun pratet om tøffe forhold i løypene i Sverige.

Det var farten i motbakkene i Sverige som ga Johaug seieren lørdag. For fra 6,7 kilometer og inn til mål tapte hun halvsekundet til sin svenske rival.

Før VM hadde Johaug en fart som i snitt har vært mer enn 30 sekunder fortere i snitt enn alle konkurrenter hver 10 kilometer. Og Johaug har beholdt den samme formen stort sett gjennom hele sesongen. Men søndagens renn var blant de jevnere denne sesongen da seiersmarginen gikk under 20 sekunder.

– Jeg er kjempeglad for en ny verdenscupseier. Det er vanskelig å skjønne at jeg nesten bare har 1. plasser i verdenscupen i år, sier Johaug.

Det vil sli det er bare en gang Johaug ikke har stått øverst på pallen etter et skirenn denne sesongen. Det var på sprinten på Lillehammer som innledet mini-touren hun vant sammenlagt.

Samtidig kjempet Heidi Weng om en topplassering i Falun etter en tung sesong. Til slutt kom hun i mål 11 sekunder fra 3. plassen til Jessica Diggins.

– Vi ser en mye mer offensiv utgave av Heidi enn vi har sett på lang tid, sier NRK-ekspert Fredrik Aukland.

Ingvild Flugstad Østberg var rett utenfor pallen, da han ble et halvt sekund bak Diggins.

– Nå har det skjedd nesten ti ganger at jeg har tapt en plassering med under to sekunder denne sesongen. For meg er det poengene som teller. Da er det nesten bedre å være ti sekunder bak pallen enn de tidelene, sier Flugstad Østberg til NRK.

