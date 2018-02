KLEM TIL MAMMA OG MORFAR: Kåre Høsflot gir Johannes Høsflot Klæbo en hjelpende hånd så han kom seg opp på tribunen, hvor han fikk noen få minutter med familien etter seieren. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Gullklem til mamma, telefon til pappa: – Han har hatt et umenneskelig press

PYEONGCHANG/OSLO (VG) Johannes Høsflot Klæbo (21) hoppet opp på tribunen for å gi mamma Elisabeth og morfar Kåre en klem etter at han sikret seg tittelen olympisk mester. Før det hadde han allerede rukket å ringe en gråtkvalt pappa Haakon.

Haakon Klæbo satt hjemme i Trondheim sammen med Johannes’ søster Ane da 21-åringen fosset inn til et suverent gull på sprinten i Pyeongchang, der mamma og morfar var på plass.

– Det er selvfølgelig helt fantastisk. Rått, sier mamma Elisabeth Høsflot Klæbo.

– Det er sykt, var det første gullvinneren sa til familien som var på tribunen i Sør-Korea.

Hun fikk en god klem av sønnen og et stort smil.

– Jeg er veldig imponert over at han klarer å leve opp til forventningene, og stå i det presset som har vært. Og ha hodet kaldt og en god kropp og alt, sier mamma Elisabeth.

Familien heiet med rop og norske flagget, da sønnen dundret inn til OL-gull på sprinyten.

– Det er litt utenfor kroppen opplevelse nesten. Jeg tror vi må hjem å tenke over hva vi har opplevd. Inntrykkene må synke inn, sier mamma Elisabeth til VG.

– Han er dedikert

– Sønnen din er olympisk mester!

– Ja, han er det. Jeg er utrolig stolt over at han klarte det, og at han når målet og drømmen sin, sier hun.

Klæbo rykket opp den siste bakken. Mot toppen var det ingen som kunne følge ham. Han utklasset finalefeltet.

– Han er dedikert. Han har valgt å prioritere. Jeg tror aldri han har følt det som noe offer, for da tror jeg ikke han hadde holdt på med dette, sier mamma Elisabeth til VG.

Hun traff sønnen sin mandag kveld, altså dagen før sprinten. Han virket rolig og fokusert. Han bor fortsatt på gutterommet på Byåsen. Moren vil ikke kaste ham ut.

– Han får bo hjemme så lenge han vil. Vi jager ham ikke ut. Det der må han finne ut av selv. Vi legger til rette for ham og de to andre søsknene så godt vi kan, sier Elisabeth Høsflot Klæbo til VG og ler.

Samtidig. I Trondheim:

– Der kom tårene. Det var umulig å holde dem tilbake, sier Håkon Klæbo.

– Orket du å se på?

– Jeg må jo se på!

Faren holder «fortet hjemme», som han selv uttrykker det. Hjemme er også søsknene Ane og Ola, som skal gå Norgescup på ski.

– Jeg vet hvilket forventningspress Johannes har levd med. Det har vært et umenneskelig press i forkant av OL. Et press som er skapt av gode resultater, fortsetter faren.

– Det har vært en mental kamp for å få kontroll på nervene og klare å gjøre det som er det viktigste: Senke skuldrene, ha det moro og gjøre det han har gjort hele livet. Jeg er mektig imponert over hvordan han løste det, sier Haakon Klæbo.

Han har fulgt sønnen tett gjennom mange år, og i OL-sesongen har han brukt ekstra mye tid på å legge forholdene til rette for Johannes. Sønnen takket Haakon Klæbo for den mentale hjelpen da han ble intervjuet av VGTV etter seieren.

– Det er mye som har snurret oppe i hodet hans. Det handler om å gå tilbake til røttene, sier faren.

– Hvordan?

– Selv om det er OL, handler det om å komme seg fortest mulig fra A til B. Prolog, kvartfinale, semifinale, finale. Det gjelder å ta ting i riktig rekkefølge. Du kan ikke fokusere på det som kanskje er målet. Du må fokusere på arbeidsoppgavene der og da.

Morfar og trener Kåre Høsflot var stille etter triumfen. Det er ingen tvil om at dette er stort.

– Det var helt vanvittig, sier Kåre Høsflot.

Han forteller at han taklet finalen godt, 75-åringen har et godt hjerte.

– Det var ikke noe jeg trodde jeg skulle få oppleve når han er 21-åring. Det var i overkant. Men jeg trodde kanskje jeg skulle få oppleve det en dag, sier morfar Kåre Høsflot.