Sundby garanterer at Klæbo ikke taper opp monsterbakken: – Det er ikke mulig

LANGRENN 2019-01-06T10:44:06Z

VAL DI FIEMME (VG) Martin Johnsrud Sundby (34) har selv triumfert flere ganger på tourens siste dag. Nå mener han det er helt umulig for Johannes Høsflot Klæbo å tape årets Tour de Ski opp monsterbakken fordi den skiller lite.

Publisert: 06.01.19 11:44

– Det er ikke mulig. Det er ingen som noen gang har tapt et minutt og 20 sekunder opp den bakken, i hvert fall ikke i den formen Johannes er i nå, sier Sundby til VG om den tidsdifferansen som Klæbo nå har ned til russiske Sergej Ustjugov i Tour-sammendraget.

For Klæbo imponerte på Tourens nest siste dag da han vant 15-kilometeren, samtidig som hans nærmeste russiske utfordrer hadde en svart dag . Nå ligger han 1.20 minutter bak Klæbo før monsterbakken søndag:

– Hvis jeg kunne gått bakken like fort som Martin, så hadde det sikkert ikke gått an å tape. Men det spørs hvordan jeg går bakken, sier Klæbo til VG om Sundbys vurdering, mens han gjør unna en rekke med fotograferinger sammen med lokale fans.

Men russeren Ustjugov som ligger nærmest ham i sammendraget hadde bare 20. beste klatretid da han vant Tour de Ski sammenlagt for to år siden. Da gikk han i ensom majestet oppover, som Klæbo nå skal gjøre.

– Den utgjør minimale forskjeller, sier Sundby om de tidsdifferansene monsterbakken skaper blant de beste, selv om den hvert år får svært mye omtale.

I år har spenningen blitt knyttet til hvordan Klæbos premiere i Tour de Ski-avslutningen skal gå.

– Det kjennes veldig bra ut og det skal jeg ta med meg. Jeg tror jeg har trengt disse konkurransene til å komme i bedre og bedre slag og føler nå at distanseformen er bedre enn da vi startet touren, sier Klæbo.

I fjor hadde Sundby bestetid opp Alpe Cermis, da han klatret fra 7. plass til 2. plass i sammendraget. Da brukte han 15 minutter og 58 sekunder opp bakken etter at flatene ned til foten av klatringen var gjort unna. Men topplistene over dem som har klatret bakken best viser at det er tett. Mellom de ti raskeste var det bare 37 sekunders forskjell opp til målseilet i fjor.

– Jeg tipper at han ikke taper mye, og Ustjugov er ikke noen bakkeklatrer han heller. Dette tror jeg skal være ganske grei skuring, sier Sundby.

Sjekk faktaboksen for klatretidene de to siste årene:

Klatretider opp Alpe Cermis i Tour de Ski Topp ti klatretider 2017: 1. Maurice Manicifat, Frankrike – 16.24 2. Aleksandr Bessmertnykh, Russland – 16.26 3. Matti Heikkinen, Finland – 16.27 4. Dario Cologna, Sveits – 16.30 (nr. 3 sammenlagt) 5. Hans Christer Holund, Norge 16,34 6. Marcus Hellner, Sverige – 16.39 7. Jens Burman, Sverige – 16.43 8. Sjur Røthe, Norge – 16.47 9. Paul Pepene Romania – 16.51 10. Noah Hoffman, USA – 16.56 Sundby og årets topp tre-løpere: 17. Martin Johnsrud Sundby, Norge – 17.08 (nr. 2 sammenlagt) 20. Sergej Ustjugov, Russland – 17.20 (Vant sammenlagt * Johannes Høsflot Klæbo – ikke med * Aleksandr Bolsjunov – ikke med

Topp ti klatretider 2018: 1. Sundby 15.58 (nr. 2 sammenlagt) 2. Denis Spitsov, Russland: 16.02 3. Hans Christer Holund, Norge – 16.07 4. Maurice Manificat, Frankrike: 16.10 5. Dario Cologna, Sveits: 16.12 (vant sammenlagt) 6. Didrik Tønseth, Norge: 16.23 7. Alex Harvey, Canada – 16.25 (nr. 3 sammenlagt) 8. Jean-Marc Gaillard, Frankrike – 16.31 9. Daniel Rickardsson, Sverige 16.34 10. Alexej Poltoranin, Kasakhstan – 16.35 Årets topp tre-løpere 34. Aleksandr Bolsjunov, Russland – 17.40 (nr. 6 sammenlagt * Johannes Høsflot Klæbo – ikke med * Sergej Ustjugov – ikke med

Sergej Ustjugov boikotter pressen frem til VM og forsvant også i går uten å avgi en forklaring på nedturen sin. Russeren Aleksandr Bolsjunov på tredje plass var selv mer halvannet minutt dårligere enn Sundby i fjor. Han mener selv han er «veldig dårlig» på Tour-klatringen. Men han mener Klæbo fortsatt ikke kan spasere til seier.

– Alle kan vinne fordi den siste bakken er en så rar plass. Alt kan skje der, sier Boljsunov til VG via den russiske tolken Max Volkov.

Han starter 1.43 minutt bak Klæbo og ned til Francesco De Fabiani fra Italia på 4. plass er det ytterligere nesten et minutt.

Sundby mener det nå handler om å få kontroll på nervene for Klæbo. Han mener det ville være smart av trønderen å ta seg en tur for å kikke på starten av bakken for å få seg et inntrykk før han selv skal opp. Men det avviser Klæbo at han skal gjøre.

– Jeg tror vi venter til i morgen. Vi møter den tidlig nok. Jeg har sett det på tv og syns det ser bratt ut der. Når du møter virkeligheten er det ofte brattere, og da er det like greit å ligge lavt og ikke se på den, sier Klæbo.

Fredrik Aukland, som tidligere har trent Dario Cologna da sveitseren vant Tour de Ski, mener et minutt og 20 sekunder skal være tilstrekkelig.

– Selv Johannes kan ha en dårlig dag og det er ikke gitt at han vinner. Og vi vet at Ustjugov kan snu og få en god dag. Men han har en unik mulighet til å vinne Tour de Ski, sier NRK-eksperten.