Skadet Nilsson mistet finalen – Falla knuste alle

LANGRENN 2019-01-19T13:16:04Z

OTEPÄÄ/OSLO (VG) Maiken Caspersen Falla (28) var overlegen i den klassiske sprintkonkurransen. Stofavoritt Stina Nilsson (25) skadet seg i semifinalen.

Joachim Baardsen

Per Opsahl

Publisert: 19.01.19 14:16 Oppdatert: 19.01.19 15:03

Falla knuste russiske Natalia Neprajeva i finalen. Svenske Maja Dahlqvist ble nummer tre.

Det var Fallas første individuelle seier denne sesongen. Fra før hadde 28-åringen kun en pallplass – fra teamsprint sist helg som topplassering.

– Jeg håper dette er et vendepunkt for meg. Nå får jeg mer selvtillit. Jeg ser at treningen jeg gjør er god nok, forteller Falla.

– Det var veldig bra at det virkelig klaffer, og at hun endelig får bekreftet at hun er i god form. Det har vært mye stang ut for henne. Man blir litt utrygg når ikke resultatene har kommet, sier landslagstrener Ole Morten Iversen til VG.

Forhåndsfavoritt Nilsson skadet seg i målgang i semifinalen, og ble fraktet bort fra målområdet av det medisinske apparatet til svenskene. Nilsson hadde fire strake seirer i individuell sprint, og nå er det usikkert hvor alvorlig skaden er. Ifølge Expressen forlot hun målområdet gråtende.

Hun skal ha fått en muskelbrist, og kan bli borte fra konkurranser i flere uker. Det er nøyaktig én måned til VM starter i Seefeld.

– Vi mistenker at det er en mindre muskelbrist på innsiden av låret, men det er vanskelig å si, forklarer svenskenes fysioterapeut Marcus Bystedt til VG.

– Jeg håper virkelig for hennes del at det ikke blir noe langvarig. Det er synd, og jeg håper virkelig at hun er tilbake om noen uker i VM, sier Iversen.

Falla var eneste norske deltager i kvinnefinalen. Ane Appelkvist Stenseth kom seg til en sprintsemifinale i verdenscupen for første gang i karrieren, men der ble både hun Anna Svendsen slått ut.

Mari Eide og Astrid Uhrenholdt Jakobsen røk ut i kvartfinalene. Kathrine Harsem var kvalifisert etter prologen, men valgte å stå over på grunn av sykdom. Hun deltar heller ikke i søndagens 10 kilometer klassisk.