Nå snakker Northug selv: – Handler om å lytte til kroppen og ikke gjøre dumme ting

Publisert: 10.08.18 17:33 Oppdatert: 10.08.18 18:59

Petter Northug (32) sier at han ikke stresser - selv om han måtte stå over både Blinkfestivalen og landslagets samling.

Under Steinkjer-martnan fortalte Northug for første gang selv om problemene.

– Jeg stresser ikke med at jeg har litt tyngre dager nå. I vår treningshverdag vil du møte dager som er litt tyngre. Da handler det om å lytte til kroppen og ikke gjøre dumme ting som kan gjøre det til en lengre periode. Jeg er tilbake i full trening innen veldig kort tid, sier Northug ifølge Trønder-Avisa .

Han har ikke trent for fullt siden treningsoppholdet på Tenerife i slutten av juli - på privat samling sammen med pappa John.

– Jeg er veldig trygg på det jeg har gjort og ser veldig frem til det som skal skje videre. Formen er stigende og jeg holder meg i gang, sa Northug fredag ifølge Trønder-Avisa.

Ski-stjernen sa forøvrig nei til takk til å løpe i en «Borat-drakt» som han ble tilbudt i et intervju sammen med Eldar Rønning.

Northug svarte ifølge Trønder-Avisa dette på spørsmål om hva som motiverer ham etter to dårligere vintre:

– Jeg er sikkert dum nok til å satse videre. Jeg synes fortsatt det er veldig artig og motiverende å konkurrere. Det er nok konkurranselysten som driver meg.

VG snakket med landslagstrener og kompis Eirik Myhr Nossum under landslagssamlingen i Steinkjer tirsdag. Northug hadde da vært ni dager uten trening.

– Han tar dette helt med ro. Dette skjer på et mye tidligere tidspunkt enn tidligere om man skal sammenligne med før. Han var veldig godt trent i sommer. Det er positivt, for når han kommer tilbake så er han på et høyere nivå, sier Nossum.

– Jeg har veldig troen på at Petter skal få en bedre sesong nå enn han har hatt i det siste.

Han skulle altså ha vært på samlingen i Steinkjer denne uken.

– Han føler seg ikke klar for en hard samling. Han blir hjemme, sa sprint-sjef Arild Monsen til VG da det ble kjent at Northug ikke kunne være med der.

– Han synes det er leit, men han er innforstått med situasjonen og synes det er rett avgjørelse.