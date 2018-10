TIL TOPPS: Sergej Ustjugov rusler forbi Maurice Manificat, Martin Johnsrud Sundby og Dario Cologna etter å ha vunnet Tour de Ski i 2017 - som ble en jublesesong for russeren. Foto: Bjørn S. Delebekk

Ustjugovs trener om OL-skuffelsen: – Vendepunktet kom i Norge

LANGRENN 2018-10-14

Sergej Ustjugov (26) var fryktelig skuffet over å bli utestengt fra vinterens OL og slet med motivasjonen. Vendepunktet skulle ikke komme før Blinkfestivalen i Rogaland i juli.

14.10.18

Den russiske VM-kongen fra Lahti 2017 mener at han aldri har fått noen god forklaring på hvorfor han ble utestengt fra Pyeongchang-lekene - til tross for at han aldri har avgitt noen positiv dopingprøve.

Nå avslører treneren, tyske Markus Cramer, overfor RIA Novosti den lange veien tilbake - og troen på at Ustjugov igjen kan være med helt i toppen denne vinteren.

– Dette har vært ekstremt vanskelig for Sergej, men det kom et vendepunkt med Blinkfestivalen i Norge i juli, sier Cramer.

– Ustjugov vant ett av løpene (15 km) og viste at han kan kjempe på lik linje med de aller beste - og også slå dem. Etter dette har det gått bra. Som trener har jeg ikke lenger måttet tenke på motivasjonen hans. Jeg skjønte at den var der.

Cramer sier også at kommunikasjonen med sin elev har blitt mye lettere, fordi Ustjugov nå har blitt bedre i engelsk.

– Vi diskuterer mer hva vi skal gjøre. En løper skal ikke bare godta det treneren forteller ham - vi skal sammen komme fram til hva som er best, sier Russlands landslagstrener.

– Det var øyeblikk i treningen foran denne sesongen som ikke ga meg glede som tidligere, innrømmer Ustjugov selv til RIA Novosti.

– Men du tvinger deg selv og overvinner deg selv på hver trening.

Sergej Ustjugov sto ikke på listen over de russiske utøverne som ble «klarert» for deltakelse i OL sist vinter. De fikk heller ikke medhold da de anket til CAS, som er den internasjonale voldgiftsdomstolen for idrettssaker.

– Vi vet fortsatt ikke hvorfor han ikke fikk starte i Pyeongchang. For meg er dette absolutt idioti. Jeg mener at IOC bør være forpliktet til å si årsaken til at han var utestengt - og det bør være en alvorlig årsak. Jeg synes det er en stor feil at dette ikke er gjort, sier Markus Cramer.

– Jeg sa til Sergej at uansett hvor smertefullt og ubehagelig dette har vært, så må vi tenke på nye oppgaver. Det er VM, og jeg ser ingen grunn til at vi ikke skal kjempe om gode plasseringer der. Selv om det ikke skulle bli så som i Lahti i 2017, så er Ustjugov sterk nok til å kjempe om medaljer.

Med Ustjugov & co ute, stilte Russland med et ungt lag i Pyeongchang-OL. De overrasket med å ta to sølv og fire bronse. Aleksander Bolsjunov tok sølv på femmila, og i herrestafetten endte det såkalte OAR (Olympiske utøvere fra Russland) bare ti sekunder bak Norge og tok sølv.