Finsk FIS-styremedlem mener Vion ble feiltolket

Finske Martti Uusitalo mener FIS-generalsekretær Michel Vion ble misforstått da han sa at man hadde planer om å la Russland få delta i verdenscupen igjen.

Uttalelsen til Vion fikk kraftig kritikk rundt om i skiverdenen. Det skjedde etter et FIS-møte i Planica sist uke der Vion uttalte at russerne kanskje kunne være med å konkurrere igjen i verdenscupen allerede denne sesongen.

Det finske styremedlemmet i FIS, Martti Uusitalo, mener at den franske generalsekretær er blitt misforstått.

– Det har ikke vært noen slike diskusjoner i FIS-styret, sier finnen til avisen Ilta-Sanomat.

Michel Vion opplyste at FIS lener seg på Den internasjonale olympiske komité (IOC) og dens anbefalinger, og at omstendighetene rundt russiske og belarusiske utestengelse i verdenscupen og internasjonale konkurranser har endret seg.

Fortsatt er Russland og Belarus utestengt fra all idrett, men det virker som om at IOC og president Thomas Bach, som har vært ute og møtt flere internasjonale forbund for sommer- og vinteridretter, begynner å tenke på mer eller mindre å åpne døren igjen for russere og belarusere. For at idretten skal kunne eksistere burde den være koblet til politikken, sa Vion blant annet.

– Det finnes ingen slike planer, og det har ikke vært diskutert noe rundt saken, sier Uusitalo.

– Michel viste i sin tale til en uttalelse fra IOC-president Thomas Bach. Der ble det konstatert at idrettsverden ved et tidspunkt må forberede seg på at russerne skal få delta igjen, men der er vi ikke ennå, sier det finske FIS-styremedlemmet.

– Russland og Belarus kommer ikke inn i varmen igjen så lenge krigen i Ukraina pågår, slår han fast.

– Det kreves i det minste at stridighetene opphører. Når tiden er moden kan idretten være ledende til å bygge broer. Men vi er ikke der ennå, og FIS-styret har ikke tatt opp spørsmålet, sier Martti Uusitalo.

