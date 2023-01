IMPONERTE: Ebba Andersson her under verdenscuphelgen i franske Les Rousses.

Norsk løper brøt og sendt til medisinsk sjekk i siste VM-test

LES ROUSSES (VG) Ebba Andersson (25) viste enorm form i den siste ordentlige distansetesten før VM. De norske damene hadde ingen sjanse mot den svenske stjernen i en knalltøff løype. Aller verst gikk det utover Silje Theodorsen.

For på en dag der ting gikk på skinner for Andersson, som vant overlegen foran Kerttu Niskanen og Astrid Øyre Slind, gikk det langt verre for Silje Theodorsen.

Theodorsen – til daglig utøver for regionlaget i Nord-Norge – måtte bryte den tøffe 20 kilometeren fellesstart i franske Les Rousses.

Ifølge NRKs radiosending hyperventilerte Theodorsen i den ene bakken og ble fraktet ut av løypa med snøscooter.

FIS opplyser til VG at Theodorsen er sendt til medisinsk sjekk etter at hun brøt løpet.

Etter rennet opplyser landslagstrener Sjur Ole Svarstad til VG at alt er bra med Theodorsen.

Silje Theodorsen, her avbildet underveis i årets Tour de Ski.

Ebba Andersson fikk altså en helt annen reise. Hun tok kommandoen fra start på dagens tøffe batalje i Frankrike.

Det var åpenbart at tempoet var høyt. Heidi Weng, Ragnhild Gløersen Haga, Anna Svendsen måtte alle slippe.

Kun Kerttu Niskanen, Ingvild Flugstad Østberg og Astrid Øyre Slind klarte å henge.

Men det ble etter hvert klart at den norske duoen ikke hadde en like god dag som sin svenske rival. Niskanen forsøkte i det lengste å bli med inn til mål, men Andersson ristet av seg alle.

Dermed ble oppløpet en parademarsj for Andersson som så Niskanen krysse målstreken 22,1 sekunder bak.

Astrid Øyre Slind tok den siste pallplassen da hun spurtet fra Ingvild Flugstad Østberg. De to var nesten halvannet minutt bak svensken til slutt.

For Slind ble dagen en ordentlig opptur. Hun satser til daglig på langløp, men har gitt det å kvalifisere seg til 30 kilometeren i VM et forsøk.

Det må man si at hun klarte.

Vraker Heidi Weng

Viaplay-ekspert Martin Johnsrud Sundby vraker rett og slett Heidi Weng til VM-tremila etter søndagens løp i Frankrike.

Han tar ut Ingvild Flugstad Østberg, Anne Kjersti Kalvå, Tiril Udnes Weng og nettopp Slind til mesterskapets siste distanse.

VG utvider saken.