BRUDD: Johannes Høsflot Klæbo og sprinttrener Arild Monsen.

Ekspertene bekymret etter Klæbo-nei: − Vil ikke gjøre det noe enklere

Langrensstjernen Johannes Høsflot Klæbo (26) gir seg på landslaget. Viaplay-ekspert Niklas Dyrhaug (35) tror det kan få store konsekvenser for Skiforbundet.

– Jeg føler at det har ligget litt i kortene. Han kjørte jo sitt eget opplegg i fjor og forberedte seg på sin egen måte. I tillegg var han ikke med på like mange landslagssamlinger og hadde sin beste sesong gjennom karrieren med 20 verdenscupseirer, sier Dyrhaug til VG.

Nyheten om at Klæbo gir seg på landslaget kom i en pressemelding søndag kveld. Der presiserte Klæbo at Norges skiforbund nå kan prioritere andre løpere på landslaget, samtidig som han hevdet at flere av lagkameratene har blitt dårlig behandlet i uttaksprosessen.

– Med min avgang så har skiforbundet muligheter til å redusere sine kostnader og i stedet bruke penger på andre utøvere. Ja, nå vil de også slippe å betale for mine høydeopphold, sier Klæbo i pressemeldingen.

Onsdag skrev VG at det er en krevende økonomiske situasjonen i forbundet og at det skal være kutt i landslaget på både herre- og kvinnesiden. Landslaget tas ut mandag.

PÅ JOBB: Tidligere langrennsløper Niklas Dyrhaug trives i Viaplay-studio.

– Dramatisk

Mangeårig NRK-ekspert Torgeir Bjørn er overrasket over at partene ikke ble enige.

– Det er dramatisk for landslagsmodellen. Man trodde de skulle komme til en løsning. Det var krevende forhandlinger i fjor vår også. Tross uenigheter trodde jeg på en løsning. Spesielt opp mot VM i 2025 på hjemmebane. Tonen har blitt mer anspent, med blant annet kritikk til media og at det var «pinlig» å ikke komme til enighet, sier han og fortsetter:

– Det lå i kortene at det er en krevende situasjon. Det er krevende for landslagsmodellen fordi én ting er at man gir Kristine Stavås Skistad muligheten til å stå utenfor, samme med Astrid Øyre Slind. Det er argumenter for det. Når Norges beste og verdens beste ikke finner det attraktivt nok å være på landslaget så er det krevende. Men det er to parter dette her.

EKSPERT: NRKs Torgeir Bjørn.

– Trives godt utenfor laget

Nå skal altså Klæbo satse privat. Det betyr blant annet at han skal finsiere egen høydesatsing. Akkurat det bekymrer ikke ekspertene.

– Det som har vært åpenbart er at hans team har hatt ulikt sesongopplegg fra landslaget. Det betyr at han har vært minimalt til stede på landslagssamlinger. Klæbo har vært helt klar på at de neste to årene så er planen klar treningsmessig, sier Bjørn.

– Det inkluderer mange treningsdøgn i høyden. Det ville vært lite tid med landslaget gjennom sommeren og høsten likevel. Sportslig sett en fordel å være noe sammen med sterke lagkamerater. Men Klæbo har vist tydelig denne sesongen at han trives godt utenfor laget og klarer å gjøre en daglig god treningsjobb, legger han til.

– Han har funnet en resept som fungerer veldig bra for ham, så jeg er ikke så veldig overrasket av at han velger å satse på egen hånd frem mot VM i Trondheim, sier Dyrhaug.

Bekymret

Dyrhaug mener Klæbos exit kan få store konsekvenser for Skiforbundet.

– Det blir helt annerledes for langrennsavdelingen i skiforbundet. De mister den desidert største profilen fra laget. Det blir utfordrende med tanke på sponsorjakt. De har jo uttalt at de har hatt dårligere økonomi enn tidligere, og det vil ikke gjøre det noe enklere.

– Samtidig er det en større mulighet for resten av utøverne på landslaget å ta steget frem og å komme frem i lyset.

Tidligere skikonge Petter Northug er overrasket over bruddet. Også han brøt med landslaget da han var aktiv.

– Landslaget og Klæbo har vokst mer og mer fra hverandre. Jeg trodde at dette skulle ordne seg, og at han skulle være på landslaget frem til Trondheim 2025, sier han til TV 2.

Langrennssjef Espen Bjervig sier i en uttalelse søndag kveld at han gjerne skulle hatt Klæbo med videre på landslaget.

– Johannes har tidligere, også i media, kommunisert at en videre satsing kunne skje utenfor landslaget, og vi respekterer denne beslutningen. Samtidig er det viktig å understreke at vi naturligvis ønsket å ha han med videre på landslaget. Vi var positive til å tilrettelegge mest mulig for Johannes også kommende sesong, sier han.