HETSET: Moa Ilar (til venstre) og Maja Dahlqvist (til høyre).

Vurderer anmeldelse etter trusler: − Det er alvorlig

Maja Dahlqvist (28) og Moa Ilar (25) har mottatt trusler og hets i sosiale medier etter den kontroversielle verdenscupavslutningen. Landslagssjef Anders Byström bekrefter overfor Aftonbladet at de vurderer anmeldelser.

Det var under damenes sprint på lørdag at Moa Ilar stoppet opp før målstreken og lot lagvenninnen Maja Dahlqvist slippe forbi. Det førte til at sistnevnte tok seg videre til semifinalen og til slutt vant sprintcupen sammenlagt.

Manøveren ble stemplet som «usportslig» av konkurrenter. Juryen var av samme oppfatning og diskvalifiserte Ilar.

Det var imidlertid ikke enden på visen. Sveriges landslagssjef Anders Byström sier nemlig til Aftonbladet at den svenske duoen har mottatt trusler og hets i sosiale medier etter rennet.

– Det er veldig leit og alvorlig at det skjer, sier Byström til avisen.

– Det er en nordmann som har vært verst. Og det var Moa som fikk ta imot det, sier Maja Dahlqvist til Expressen.

LANDSLAGSSJEF: Anders Byström.

Byström sier at de svenske løperne er blitt flinke til å ignorere hets, men at det er energitappende. Videre forteller han at landslaget skal diskutere saken i sin ledergruppe. Politianmeldelser er ikke utelukket, bekrefter Byström.

– Det er noe vi kommer til å diskutere og se hvordan vi skal gjøre, om vi kan gjøre det som forbund eller privatpersoner skal gjøre det, sier han.

Hverken landslagssjefen eller Dahlqvist ønsker å gå nærmere inn på akkurat hva det er som står i meldingene. Byström sier imidlertid at landslagets kanaler i sosiale medier også har vært mottager – i tillegg til Ilar og Dahlqvist personlig.

– Jeg er blitt kalt for de aller styggeste ting, sier Moa Ilar til SVT.

– Jeg vil ikke si hva de skriver. Det er på det nivået – og det er jo helt utrolig, sier Dahlqvist.

– Det er mest antagelig personer som ønsker å uttrykke sine meninger veldig sterkt. Troll og personer som skriver negative kommentarer forekommer jo alltid, men den gangen føler vi at det har gått ekstra langt, sier Byström.