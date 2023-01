SPRENGKULDE: Lørdag morgen ble det målt ned mot 24 minusgrader på Gjøvik.

Sprengkulde setter en stopper for NM-renn

GJØVIK (VG) Lørdagens NM-renn på Gjøvik er avlyst som følge av svært lave temperaturer. Lørdag morgen var gradestokken langt under grensen.

Kvinnenes renn skulle ha startet klokken 10.30. Én time før oppsatt starttidspunkt ble det besluttet å utsette starten i første omgang, men etter nye temperaturmålinger valgte rennjuryen å avlyse.

Rett før klokken 11 var det -23,1 grader på det kaldeste punktet. Grensa for å gjennomføre renn er minus 18 grader. Juryen har derfor besluttet å avlyse dagens 15 km skiathlon for kvinner og 30 km skiathlon for menn.

– Selv om alt ligger til rette for en strålende folkefest her på Vind vil utøvernes helse og sikkerhet alltid komme først, og det er derfor en helt riktig avgjørelse, sier rennleder Ole Henrik Evensen hos NM-arrangøren.

MÅTTE AVLYSE: Rennleder Ole Henrik Evensen kunne opplyse om at lørdagens NM-renn er avlyst.

Han bekreftet at enkelte deler av løypa er betydelig kaldere enn resten.

– Vi har en bekkedal, som det alltid er kaldt i. Dessverre går mye av løypene nedom der. Det er et punkt som er litt kritisk, sier Evensen.

Arrangøren gjorde temperaturmålinger åtte-ti steder i løypa.

Stafetter i fare

Søndag er det stafetter for menn og kvinner på Gjøvik. Da er det også meldt om sprengkulde. Stafettene har i tillegg oppsatt start allerede klokken 9. Det kan gi arrangørene ytterligere hodebry.

– Jeg har ikke lyst til å tenke så langt, men det ser ikke lovende ut, sa rennleder Evensen til NTB lørdag.

Han bekreftet samtidig at starten på stafettene også kan skyves på. Værmeldingene tyder samtidig på enda flere minusgrader søndag.