Østberg har fått godkjent helseattest: − Jeg ble veldig glad

SOGNSVANN (VG) Langrennsløper Ingvild Flugstad Østberg (31) var nervøs for om hun ville få godkjent helseattest, men nå er papirene i orden – 11 dager før nasjonal åpning på Beitostølen.

– Nå er jeg veldig glad for at jeg skal få gjøre det jeg har lagt ned så mye jobb for – å gå fort på ski, sier Gjøvik-løperen i møte med pressen.

Ingvild Flugstad Østberg ber om lave forventninger i starten av sesongen og er usikker på hvor god hun er på sitt beste nå, men målet er å kjempe om medaljer i VM i Planica i februar.

Hun har manglet helseattest på grunn av utfordringer med balansen mellom trening og ernæring de siste årene. Mandag fikk hun papirene på at hun har oppfylt kravene igjen til helseattest – som trengs for å få gå skirenn.

– Jeg ble veldig glad, jeg var jo veldig nervøs. Jeg skal ikke si noe annet og har vært gjennom litt. Så jeg var usikker, selv om jeg visste med meg selv at jeg er veldig stolt av jobben jeg har gjort, sier Østberg.

Info Ingvild Flugstad Østberg * Alder: 31 år (født 9. november 1990) * Klubb: Gjøvik * Meritter: * OL: 2 gull (4 x 5 km stafett 2018 og lagsprint 2014), 1 sølv (sprint 2014). * VM: 1 gull (lagsprint 2015), 3 sølv (15 km skiathlon, 4x5 km stafett, 30 km fristil 2019), 2 bronse (lagsprint, 10 km klassisk 2019) * Verdenscupen: 16 enkeltseirer. Vant Tour de Ski i 2019. * Har slitt med helsen de to siste årene. Pådro seg to tretthetsbrudd i foten sommeren 2020. * Gjorde comeback under verdenscupåpningen i Ruka 27. november i 2021. Det var hennes første konkurranse på 636 dager. Noen uker senere fikk hun startnekt grunnet helseutfordringer. * Aktuell: Satser for første gang på 14 år utenfor landslaget. Har fått godkjent helseattest igjen Vis mer

Hun står i år utenfor landslaget etter flere sesonger med helsetrøbbel.

– Jeg har klart å gjøre en god jobb. I årets prosjekt har det skjedd mye fra april-mai til der jeg er i dag. Det er mange punkter, og det har vært en jobb hver dag, som jeg er veldig glad for, sier Østberg.

– Hvilke punkter?

– Det er et sammensatt bilde. Det kan være konkrete ting som folk kan forholde seg til, som å gå i opp vekt. Det er én ting. Så er det andre målinger som blodprøver og kroppssammensetning, som er vanskeligere å beskrive. Deretter skal det inn i en sammenheng hvor jeg kan trene så bra som det kreves for å være på det nivået jeg ønsker, fortsetter 31-åringen.

Denne oppkjøringen har hun hatt fokus på muligheter – fremfor begrensninger.

Østberg gjorde i november i fjor comeback etter 636 dager uten skirenn, og resultatene var lovende. Men like før jul kom den tunge beskjeden på ny om at hun ikke oppfylte helsekravene og hun mistet Tour de Ski og OL.

– Det har vært en veldig krevende situasjon for meg over lang tid. Jeg er trygg på det jeg har gjort og hva jeg skal gjøre. Jeg synes det har vært vanskelig, for tidligere har jeg også følt at jeg har gjort en bra jobb, men det har ikke holdt. Jeg skal ikke legge skjul på at den lille usikkerheten ligger der, sier Østberg.

Nasjonal åpning for langrennsløperne er på Beitostølen 18–20. november. Verdenscupen starter i finske Ruka helgen etter. Det store høydepunktet er Tour de Ski rundt nyttår og VM i Planica i februar.

– Jeg har lavere resultatmessige mål på Beitostølen, men går ting som jeg håper har jeg høye krav til meg selv, sier Østberg og legger til at hun vil være «selektiv» med hvilke renn hun skal gå.

Hun er forberedt på å måtte gå i Norgescup – for å kvalifisere seg til verdenscup.