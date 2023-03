1 / 2 Frida Karlsson ble slått av Jessie Diggins på tirsdagen 10 km fri. Frida Karlsson inn på oppløpet på vei til sølvmedalje på 10 km fri i VM. forrige neste fullskjerm Frida Karlsson ble slått av Jessie Diggins på tirsdagen 10 km fri.

Karlsson har fått streng ordre før VM-stafetten: − Det ble et stort fall

PLANICA (VG) VM-stafetten i 2021 endte i svensk fiasko etter at Frida Karlsson (23) gikk høyt ut i forkant. Før torsdagens prestisjeduell mellom Sverige og Norge har hun fått klar beskjed om å holde lav profil.

Hun er advart av de øvrige i den svenske leiren.

– Jeg har fått beskjed om at jeg nå skal holde lav profil, vi skal være ydmyke foran stafetten, sier Karlsson til VG og ler godt gjennom de neste svarene.

– Hvordan kler det deg?

– Ikke så bra ... laget vil kanskje ikke ha presset jeg satte på dem den gangen, svarer den svenske stjernen.

Torsdag kl. 12.30 i Planica går VM-stafetten hvor Karlsson og Sverige skal forsøke å revansjere marerittet fra Oberstdorf i 2021.

Sverige var den gang regjerende mester og mange holdt dem som favoritter, selv om Norge hadde den nærmest uslåelige eneren Therese Johaug. Det utviklet seg til å bli en svensk langrennssorg etter smørebom.

BRUTAL NEDTUR: Sverige og Frida Karlsson drømte om VM-gull på stafetten i Oberstdorf i 2021, men kom i mål langt bak Norge.

Da ankerkvinne Karlsson kom i mål til en 6. plass, hadde de norske rivalene allerede feiret gull i to minutter.

– Ble det oppvask?

– Ja, det ble et stort fall, når man satte listen der, svarer Karlsson og løfter hånden høyt.

HVA SKJER I VM I DAG? I VGs nye sportskalender får du oversikt

Info Lag-uttakene torsdag Norge : Tiril Udnes Weng, Astrid Øyre Slind, Ingvild Flugstad Østberg og Anne Kjersti Kalvå

Sverige: Emma Ribom, Ebba Andersson, Frida Karlsson og Maja Dahlqvist Stafetten begynner kl. 12.30 på Viaplay og NRK. De to første etappene går i klassisk, mens de to siste går i fristil. Vis mer

Før VM-stafetten to år tilbake, hadde nemlig Karlsson en dristig tone.

– Steng alt, hele landet. Still klokkene og sett dere foran TV-en for å heie på oss, sa Karlsson offensivt til VG.

Etter løpet fikk hun svar fra Tiril Udnes Weng:

– Jeg håper hele Sverige stoppet opp, så de fikk med seg at Norge var best.

På VM-stafetten i slovenske Planica regnes Sverige igjen som den største favoritten foran Norge, etter svensk gull på tre av fire øvelser hittil i mesterskapet.

Lagvenninne Ebba Andersson bekrefter at de har gitt Karlsson en liten «munnkurv».

– Forrige gang ba hun om at togene stanset under stafetten, mens nå sier vi bare «tut og kjør». For vi vet hvor mye som skal klaffe for å vinne, sier Andersson.

– Ble det irritasjon på Frida for at hun gikk så høyt ut den gangen?

– Ja, nei... Nå har hun fått tydelig ordre om å holde en lavere profil, og enn så lenge har hun lagt seg der, svarer Andersson der hun går ved siden av Karlsson og legger armene rundt henne.

Frida Karlsson gleder seg til stafett og tremil.

På tirsdagens 10 km fri, sikret Jessie Diggins USAs første individuelle mesterskapsgull i langrenn foran Karlsson og Andersson. Karlsson står nå med fem sølv og to bronse på åtte individuelle VM-løp. Hun håper å bli kvitt navnet «Silver-Frida», som flere døpte henne i intervjusonen.

– Det vil man ikke bli kalt. Jeg er sulten på gullet, sier Karlsson.

Hun vant Tour de Ski, men pådro seg sykdom etterpå og har innrømmet trøbbel før VM-starten. Foreløpig er 23-åringen fornøyd med to sølv i Planica.

– Nå føles det som jeg blir bedre og bedre. Og VM avsluttes med de to kuleste øvelsene, sier Karlsson smilende. Først stafett torsdag og tremil lørdag.

PS! Det russiske laget vant OL-stafetten sist vinter.