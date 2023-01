HAR IMPONERT: Johannes Høsflot Klæbo foran resten av feltet under årets Tour de Ski.

Slår tilbake etter TV-opptur: − Ikke noe fakta bak det de sier

OBERSTDORF (VG) Årets Tour de Ski-utgave fikk kritikk for både tidspunkter, program og manglende spektakulære renn. Men den første åpningshelgen ble bedre sett i Norge enn på flere år.

– Det har aldri vært så jevnt som nå. Og TV-tallene er viktige for oss. Hvis de er bra, så liker folk tydeligvis det de ser. Det viktigste er hva publikum og de som finansierer sporten vår synes. Det er ikke så viktig hva eksperter mener, sier langrennssjef Espen Bjervig til VG.

– Ekspertene har selvfølgelig lov til å ha sin mening, men de har ikke noe fakta bak det de sier. Så synes jeg det er kjempehyggelig at TV-seerne liker det de ser.

GLISER: Langrennssjef Espen Bjervig, her avbildet under en av Tour de Ski-etappene i Oberstdorf, Tyskland.

Han har i likhet med mange andre fått med seg den krasse kritikken som har kommet mot årets Tour de Ski.

TV 2-ekspert Petter Skinstad kalte årets utgave for «Tour de kjip» og mente spenningen var borte, i hvert fall for folk flest. Han mente også Tour de Ski trenger fornyelse hvis ikke ville den havne i historiebøkene.

Kollega i samme kanal, Petter Northug, fulgte opp og kalte Tour de Ski for «et snork».

HAR MENINGER: TV 2s ekspertduo, Petter Skinstad og Petter Northug, her avbildet i forbindelse med et pressetreff før sommerferien 2022.

VG-kommentator Leif Welhaven støttet de to ekspertene og mente det var vanskelig å grave frem den helt store entusiasmen for arrangementet.

Adressa-kommentator Birger Løfaldli mente at Tour de Ski har mistet noe av glansen fra tiden da Petter Northug, Dario Cologna, Marit Bjørgen og Justyna Kowalczyk kjempet om sammenlagtseirene.

– Bare tull

Landslagsløper Didrik Tønseth reagerer på at mediene har fremstilt det hele som at flere synes at Tour de Ski må endres.

Han mener hele debatten egentlig startet med personlige meninger fra to stykker, nemlig Northug og kollega Skinstad.

– Vi utøvere får høre at «mange mener at Tour de Ski er kjipt». Men spør du hvem det er, så er det Skinstad, Northug og Birger Løfaldli. Løpere, trenere, de som er en del av dette har jo ikke ytret noe kritisk. Å påpeke at «mange mener det», det er bare tull. Det stemmer ikke.

– Det er to stykker og noen følgere på Twitter. Flertallet av oss løpere synes Tour de Ski er bra og langrenn er i dytten, mener Tønseth.

På spørsmål om han tror folk der hjemme i Norge ser på Tour de Ski som «kjipt» eller et «snork», svarer langrennssjef Bjervig slik:

– Nei. Det tror jeg ikke. Hvis stillingen holder seg sånn i herreklassen, for eksempel, så skiller det ikke mye mellom ti løpere opp monsterbakken (den avsluttende etappen). Da begynner de tå bli ganske kult, sier han.

For tidligere denne uken kunne kampanje.com fortelle at herrenes 10 kilometer i Val Müstair ble sett av hele 487.000 seere, med en såkalt «peak», eller topp på 544.000 seere.

Seersnittet for hele åpningshelgen er ifølge analytiker i Viaplay Group, Haris Muzaferovic, på 330.000.

Det inkluderer ikke tall fra strømmetjenesten Viaplay, men kun for TV 3.

– Selv om hovedvekten av seere fortsatt er lineært, så har vi sett en generell vekst for vintersport på Viaplay denne vinteren kontra i fjor og vi har slått våre egne vintersportsrekorder jevnlig denne sesongen, sier Muzaferovic.

For Viaplay er dette langt bedre enn deres mest sette renn fra Tour de Ski 1. nyttårsdag i fjor.

Info TV-tall fra tidligere åpningshelger i Tour de Ski: Det er TV 2 som har hatt senderettighetene til Tour de Ski-åpningshelgen i Sveits tidligere år. Ifølge en sak fra Kampanje hadde kanalen henholdsvis 371.000 i snitt i både 2017 og 2018. I 2019 hadde TV 2 312.000, mens 2020 og 2021 (snitt på 164.000 og 250.000) var svært spesielle år for kanalen. Da var enten Norge ikke med i Tour de Ski på grunn av coronapandemien eller så var TV 2 i konflikt med TV-distributør Telenor, som gjorde at de potensielt mistet mange seere. Vis mer

– Diskusjonen i forkant baserte seg på meningen til to tre enkeltindivider, som igjen blir en etablert sannhet og et samlet pressekorps spør om, sier Pål Golberg og fortsetter:

– Det er uten russere og selv da er det fortsatt mange som åpent hvem som skal være på pallen i Tour de Ski i år, sier Pål Golberg.