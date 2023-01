1 / 7 forrige neste fullskjerm

Klæbo tok sin tredje Tour de Ski-tittel – Krüger slo knockout på feltet

ALPE CERMIS (VG) Johannes Høsflot Klæbo (26) viste at han er menneskelig, og måtte slite opp «monsterbakken». Men det var aldri tvil om sammenlagtseieren i Tour de Ski.

– Det er stort. Bakken er seig, men det er stas å krige i syv dager og være ferdig, beskriver Klæbo til Viaplay.

– Jeg var litt nervøs, for det var så få folk som kunne sekundere, så jeg var litt usikker på hvordan jeg lå an, sier han.

Han var aldri i fare. Simen Hegstad Krüger ble nummer to i sammendraget, nesten minuttet bak Klæbo. Hans Christer Holund gjorde dagen komplett for Norge og ble nummer tre sammenlagt.

– Det hadde jeg aldri trodd. Det var veldig nære på at jeg kom til å stå over touren, for det var ikke en tour som passet meg, sier Holund til Viaplay.

Info Sammenlagt i touren: 1. Klæbo

2. Krüger + 59.5

3. Holund + 1.21

4. Pellegrino + 1.44

5. Golberg + 2.05

6. Halfvarsson + 2.09

7. Røthe + 2.10

8. Moch + 2.26

9. Tønseth + 2.43

10. Lapierre + 2.48 Vis mer

I regnværet i Val di Fiemme fant Klæbo ryggen til Andrew Musgrave på vei mot «monsterbakken», der feltet slo sprekker.

Simen Hegstad Krüger var uslåelig i motbakken, og ristet etter hvert av seg Hans Christer Holund, franske Jules Lapierre og Sjur Røthe.

– Jeg fryktet å bli spist opp av «HC» på slutten. Da var det ikke mye saft igjen. Jeg føler jeg fikk maks ut av dagen, for Johannes var umulig i sammendraget, sier Simen Hegstad Krüger til Viaplay.

– Løpet Krüger gjør er helt vanvittig, beskriver Viaplay-ekspert Martin Johnsrud Sundby.

Johannes Høsflot Klæbo hadde ingen mulighet til å følge tempoet oppover Alpe Cermis, men han hadde hele tiden god kontroll i sammendraget. Han var 59,5 sekunder foran Krüger.

Bare Dario Cologna – med fire – har flere Tour de Ski-triumfer enn trønderen, som bare har deltatt fire ganger.

Klæbo ble historisk da han lørdag tok sin sjette strake etappeseier i touren.

Men selv om 26-åringen hadde gjorde rent bord, var ingenting avgjort før «monsterbakken». Calle Halfvarsson, Pål Golberg, Federico Pellegrino, Simen Hegstad Krüger og Hans Christer Holund var alle innenfor ett minutt i sammendraget før søndagens fellesstart.