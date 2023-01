1 / 2 UTSLITT: Jessie Diggins var tom for krefter etter jaktstarten i Val Müstair. LANGT BAK: Jessie Diggins er over to minutter bak i sammendraget etter to av syv renn i Tour de Ski. forrige neste fullskjerm UTSLITT: Jessie Diggins var tom for krefter etter jaktstarten i Val Müstair.

Forbauset over Diggins-nedtur: − Det er overraskende

VAL MÜSTAIR (VG) Jessie Diggins (31) kom til Tour de Ski som en av de største favorittene, men har fått en marerittstart.

Etter to av syv etapper i Tour de Ski er Diggins bare nummer 30 i sammendraget – over to minutter bak tett-kvartetten Tiril Udnes Weng, Kerttu Niskanen, Frida Karlsson og Anne Kjersti Kalvå.

– Diggins begynner å måtte kjempe for å ta igjen dette, konstaterer Tiril Udnes Weng som spurtet inn til seier i jaktstarten.

– Er du overrasket over Diggins’ tunge start?

– Ja, jeg er det. Hun var på oppegående kurve før jul og gikk veldig fort i Davos (vant 20 km fri). Jeg hadde ventet at hun kjempet i toppen fra starten, svarer Udnes Weng.

Info Tour de Ski-stillingen: 2 av 7 etapper: 1) T. U. Weng 31.13, 2) Niskanen 0.00 min. bak, 3) Karlsson 0.00, 4) Kalvå 0.02 bak, 5) L. U. Weng 0.22, 6) Hennig 0.42. Øvrige norske: 9) H. Weng 1.03, 10) Slind 1.04, 22) Theodorsen 1.38, 23) Myhrvold 2.00, 49) Myhre 2.56, 55) Bergane 3.25. Jessie Diggins er nummer 30 – 2,07 minutter bak. Tour de Ski-programmet: I Val Müstair (Sveits): Lørdag 31. desember: Sprint fristil.

Søndag 1. januar: 10 km fellesstart i klassisk. I Oberstdorf (Tyskland): Tirsdag 3. januar: 10 km klassisk individuell start.

Onsdag 4. januar: 20 km jaktstart fristil. I Val di Fiemme (Italia): Fredag 6. januar: Sprint klassisk.

Lørdag 7. januar: 15 km fellesstart i klassisk.

Søndag 8. januar: 10 km fellesstart fristil. PS 1: Kvinner og menn går samme distanser gjennom hele touren.

PS 2: Tour de Ski vises på TV 3 og Viaplay. Vis mer

På forhånd var amerikanske Diggins en av de største favorittene sammen med Udnes Weng og Karlsson, men en tung sprintprolog (40. plass) ga et uheldig utgangspunkt for søndagens 10 kilometer lange jaktstart. Diggins startet 1.11 minutt bak og tapte omtrent et nytt minutt.

– Det er overraskende, spesielt i sprinten i fristil på lørdag. Diggins er avhengig av gode renn i Oberstdorf nå. Men det er sånn toppidretten er, det er gode og dårlige dager, sier Sjur Ole Svarstad, landslagstrener for de norske kvinnene.

Jessie Diggins lå utslitt i målområdet og pustet tungt etter jaktstarten. Da amerikaneren kom til intervjusonen, hadde hun kun tid til ett spørsmål.

– Jeg er stolt over at jeg gjør mitt beste, det er alt jeg kan gjøre, sa Diggins til VG.

Frida Karlsson kjenner seg igjen i situasjonen til Diggins.

– Det er litt likt som jeg hadde i fjor med en dårlig start, hun er nok revansjesugen nå, sier Karlsson.

– Det er en litt skuffende start for hennes del, men hun kommer seg utover touren, spår Anne Kjersti Kalvå.

Mandag er det hviledag i Tour de Ski, før det tirsdag venter 10 km intervallstart i Oberstdorf.