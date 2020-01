Junioren Evensen (19) sjokkerte favorittene og tok NM-gull

KONNERUD/OSLO (VG) Ansgar Evensen (19) sjokkerte de norske favorittene, gikk inn til en knusende seier i sprintfinalen og tok sitt første NM-gull. Han er den første junioren siden Petter Northug til å gjøre nettopp det.

– Det var helt sjukt. Jeg skjønner det ikke helt, ass. Jeg fikk luke og var fremdeles pigg, og da bare trøkket jeg til sier en lettere sjokkert 19-åring til NRK.

– Det gikk bare lettere og lettere for meg utover dagen.

Han er den første juniorløperen på herresiden til å vinne senior-NM siden Petter Northug i 2006. Det skjedde på tremila.

Han rykket fra favorittene Erik Brandsdal, Håvard Solås Taugbøl og Sindre Bjørnestad Skar og sjokkerte i NM-finalen. 19-åringen knyttet neven og jublet hemningsløst idet han passerte målstreken.

– Det er veldig, veldig morsomt. Det blir ikke siste gang, sa han selvsikkert.

Sjokkerte stjerner

– Det var en overraskende seiersmann, sa Taugbøl etter å ha blitt henvist til 2. plass og sølvmedalje.

– Det er dritartig. Han viser at han ikke har noe respekt for oss, og han har vist at han har noe her å gjøre, men at han skulle ta det siste steget og ta oss i finalen her det...

Sindre Bjørnestad Skar tok 3. plassen.

For der det ble en mer forventet seier til Maiken Caspersen Falla på kvinnesiden, var det nærmest en sensasjon på Konnerud for Evensens del.

Han har tidligere vunnet 5 junior-NM-gull og tatt sølvmedalje i samme gren én gang. I Junior-VM i fjor tok han sølv på sprinten i Lahti.









JUBELRUS: Ansgar Evensen lekte seg med feltet og tok sitt første NM-gull.

Før finalen ble Finn-Hågen Krogh fratatt finaleplassen etter at han ble flyttet ned til sisteplass i semifinalen. Dette skjedde etter et ureglementert bytte av spor i semifinalen.

Juryen slo raskt ned på Kroghs manøver. Erik Valnes fikk hans plass i finalen, men heller ikke han, som har kjempet med Johannes Høsflot Klæbo denne sesongen, kunne nærme seg Evensen.

Publisert: 31.01.20 kl. 13:52

