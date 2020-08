KONKURRENTER BLE VENNER: Calle Halfvarsson (t.v.) og Petter Northug fotografert i forbindelse med TV-programmet «Landskampen». Foto: Anders Wiklund/TT

Halfvarsson om Northug: – Hjelper heller en venn enn å vende ham ryggen

Mens samarbeidspartnere teller på knappene etter at Petter Northug (34) ble siktet for fartsovertredelse, kjøring i påvirket tilstand og oppbevaring av narkotika, vil Calle Halfvarsson (31) heller hjelpe sin venn.

Den svenske skiløperen inngikk en brilleavtale med Team Northug i fjor. Sykkellaget Uno-X har allerede besluttet å avslutte sin utstyrsavtale med Northug. Calle Halfvarsson vet ikke om det er en riktig beslutning.

– Jeg hjelper heller en venn enn å vende ham ryggen, sier Halfvarsson til VG.

Svensken, som konkurrerte mot Northug i TV-programmet «Landskampen» i fjor, hadde i årevis et anstrengt forhold til Petter Northug da trønderen var aktiv i skisporet. Derfor var det overraskende for mange at svensken skrev en utstyrsavtale med Northug AS.

Halfvarsson synes det «jättetråkigt» det som har hendt.

– Det som har hendt er veldig trist. Jeg håper han tar og får den hjelp han behøver. Det er for tidlig å si hvordan samarbeidet kommer til å påvirkes. Jeg skal prate med min agent, men som han sa i et tidligere intervju vet jeg ikke om det hjelper Petter i hans situasjon om vi skulle bryte avtalen, sier Calle Halfvarsson.

Norges Skiforbund har en utstyrsavtale med Northug men har ikke tatt noen avgjørelse hvorvidt siktelsen mot Petter Northug får konsekvenser for et videre samarbeid.

– Skal videre

– Denne svært uheldige hendelsen har nylig skjedd. Vi sitter ikke med det totale bildet og vil «la ballen sprette litt» og tenke oss om slik at vi ikke gjør noe overilt, sier langrennssjef Espen Bjervig til VG.

Han varsler samtaler med Northug AS og skal også ha flere møter internt i forbundet før man konkluderer.

– Så får vi finne ut av hva som er den beste måten å løse dette på.

Espen Bjervig sier det er enkelt å ta avstand fra handlingen og det som har skjedd, men:

– Samtidig er det en person som er midt oppe i dette som har betydd utrolig mye for norsk idrett og norsk skisport. Det er en person bak dette som skal komme seg videre.

Northug AS er også strategisk partner for det norske kombinertlandslaget.

– Vi avventer og ser an et utfall før vi gjør noe, skriver sportssjef Ivar Stuan i en SMS til VG.

Publisert: 17.08.20 kl. 14:09

