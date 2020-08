IKKE TIL TOPPIDRETTSVEKA: Therese Johaug blir ikke å se i Toppidrettsveka. Foto: Carina Johansen

Stiller ikke til start i Toppidrettsveka: – Opplegget for ambisiøst

Therese Johaugs treningsbelastning har i sommer vært for høy, og hun må ha en lettere treningsperiode for å få tilbake tilstrekkelig med overskudd

Det skriver Skiforbundet i en pressemelding.

Hun har ikke respondert som forventet på treningsøktene de siste dagene, og har i samråd med trener og helseteam besluttet at hun ikke kan delta i rulleskirennene denne uka. Hun stiller følgelig heller ikke på kvinner elites treningssamling i Meråker i etterkant av TIV.

– Det blir nok «rart» for meg å ikke delta på Toppidrettsveka som jeg har konkurrert i så mange ganger og hatt stor glede av, sier Therese Johaug. - Men nå må jeg lytte til kroppen og justere belastningen så jeg kommer meg tilbake i normalt gjenge, sier Johaug i en pressemelding fra Skiforbundet.

Landslagstrener Ole Morten Iversen sier at Johaug kjente det allerede under Blink-festivalen, og at lårmuskulaturen har fått juling over tid uten at Johaug har vært flink nok til å ta hensyn til det.

– Therese har nok ikke tatt signalene godt nok, og tøyd strikken for langt. Mitt råd er «ta deg en uke uten trening så er du tilbake Therese». Jeg tror det er en uvant følelse for Therese. Det har stort sett gått på skinner de siste årene, så det er kanskje greit at hun får en pekepinn, sier Iversen.

I tillegg til Johaug ramses det også opp flere navn som ikke stiller til Toppidrettsveka av ulike årsaker. På den lista finner vi Ragnhild Haga (høy treningsbelastning), Heidi Weng (forkjølet), Maiken Caspersen Falla (overbelastning i øvre del av rygg), Sjur Røthe (respondert dårlig på trening), Håvard Solås Taugbøl (kranglete hofte), Marte Mæhlum Johansen, Ansgar Evensen (forkjølet) og Julie Myhre (kink i nakken).

Iversen synes det er kjedelig og synd at de stiller med få kvinner under Toppidrettsveka, og sier det var tilfeldig at det ble så mye på en gang.

– Det er vi som har vært med å bestemt opplegget i år. Sånn i ettertid er nok det for ambisiøst at alle skal være med på både Blink-festivalen og Toppidrettsveka. Det er nok rulleskirennene som har gjort at det har bikket over, sier Iversen.

